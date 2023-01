Keine Einschränkungen mehr: Sony mit großen Neuigkeiten für Gamer

Computerspiele wurden noch vor Kurzem als ein Zeitvertreib für Kinder angesehen. Doch nun sind diese erwachsen und verbringen ihre Freizeit nach wie vor gerne vor dem PC oder einer Spielekonsole. Und selbst ihre Eltern tun es ihnen oftmals gleich. Kurz gesagt: Computerspiele sind so populär wie nie. Doch sogar in westlichen Ländern können sich nicht alle Interessierten in vollem Umfang an den Spielen erfreuen. Die Rede ist von Gamern mit begrenzter motorischer Kontrolle, welche Sonys DualSense Wireless-Controller nur bedingt verwenden können. Doch das soll sich künftig ändern.

Projekt Leonardo: Sonys neuer PlaySation 5-Controller

Im Rahmen der CES-Technikmesse in Las Vegas hat Sony ein neues Controller-Kit für die PlayStation 5 angekündigt. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit Barrierefreiheitsexperten und Community-Mitglieder entwickelt und zeichnet sich insbesondere durch dessen große Anpassbarkeit aus. Dadurch soll der Controller Spielbarrieren beseitigen und Spielern mit Behinderung ein „einfacheres, bequemeres und längeres“ Spielerlebnis bieten. Doch wie soll das funktionieren?

Zunächst einmal müssen Gamer den Projekt Leonardo-Controller nicht in der Hand halten. Stattdessen lässt sich dieser bequem auf einem Tisch oder der Rollstuhlablage platzieren. Auch die Anbringung an einer AMPS-Halterung oder einem Stativ ist möglich und die Ausrichtung ist dank einer 360 Grad-Optik gänzlich individualisierbar. Das Gleiche gilt auch für die Entfernung zwischen dem Analog-Stick und dem Gamepad sowie die Größe, Form und Belegung der einzelnen Tasten. Ferner lassen sich die Tasten auch nach Belieben programmieren und beispielsweise derselben Funktion zuordnen.

Sonys Projekt Leonardo

Ein weiteres interessantes Merkmal des barrierefreien PayStation 5-Kontrollers ist, dass Spieler ihre programmierten Tasteneinstellungen als Steuerungsprofile speichern und jederzeit zwischen diesen wechseln können. Die Anzahl der Profile ist dabei allerdings auf maximal drei beschränkt.

Abschließend noch ein weiteres Highlight: Projekt Leonardo muss nicht zwingend als eigenständiger Controller verwendet werden. Bei Bedarf können Spieler diesen mit einem weiteren Leonardo-Controller sowie einem DualSense zu einem virtuellen Controller verbinden. Und auch mit „vielen barrierefreien Zubehörteilen von Drittanbietern“ soll der neue Controller laut Sony zusammenarbeiten können, um so ein möglichst wenig eingeschränktes Spielerlebnis zu ermöglichen.

Sonys Projekt Leonardo

Marktreife noch nicht erreicht

Bereits die Tatsache, dass Projekt Leonardo seinen Codenamen noch nicht losgeworden ist, deutet darauf hin, dass die Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen ist. Aktuell sammelt Sony nach eigenen Angaben Feedback von der Community. Wie lange dies dauern wird, ist noch unklar. Allerdings versprach der japanische Hersteller, die Spieler auf dem Laufenden zu halten. In einer nicht näher definierten Zukunft sollen daher weiteren Informationen sowie einen Zeitplan für die Markteinführung bereitgestellt werden.