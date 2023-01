PlayStation 5 bekommt Erweiterung: Neue Dimension jetzt offiziell

Sony hat auf der CES 2023 die neue PlayStation VR2 vorgestellt und die Marktstartdaten veröffentlicht. Damit haben die Japaner auch den Vorverkauf gestartet und die Preise bekannt gegeben. Auch das geplante erste Lieferdatum ist bekannt.

Sony PlayStation VR2 kommt auf den Markt

Nach den Lieferproblemen der PlayStation 5 gibt Sony mit der VR-Ausstattung Gas. Denn schon am 22. Februar sollen die ersten Geräte verschickt und auf dem Weg zu den Kunden sein. Dabei gibt es zum Start gleich drei Bestelloptionen. Das Grundset aus PlayStation VR2 und zwei Controllern kostet zum Marktstart im Online-Shop von Sony knapp 550 Dollar.

Dazu gibt es optional eine Ladestation für die beiden Controller. Sie kostet noch einmal 50 Dollar. Dazu gibt es zum Marktstart für Vorbesteller auch die Option, ein Bundle zu ordern. Legst du es in den Warenkorb, beläuft sich deine Rechnung auf knapp 600 Dollar. Dafür bekommst du neben dem Grundpaket das Game Horizon „Call of the Mountain“ dazu.

Verfügbarkeit eingeschränkt

Die Verfügbarkeit ist beim neuen Headset von Sony begrenzt. So kannst du maximal ein Gerät ordern. Du musst dich also schon jetzt für das Bundle oder das Grundset der PlayStation VR2 entscheiden. Dabei solltest du nicht vergessen, dass du schon eine Sony PlayStation 5 in Betrieb haben musst, damit du die neue VR-Brille nutzen kannst.

Das sind die Games für Sonys PlayStation VR2

Die Liste an Games für die PlayStation VR2 findest du ebenfalls ab jetzt im Online-Shop von Sony. Darin enthalten sind aber noch nicht massig Spiele. Bisher sind 15 Games gelistet, wobei zwei davon noch nicht bestellbar sind. Auf Jurassic World „Aftermath Collection“ und CROSSFIRE: „Sierra Squad“ musst du also noch warten.

Neben dem schon angesprochenen Horizon sollte The Walking Dead: „Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution“ eines der Favoriten-Games werden. Und auch ein sehr klassisches Franchise ist für die PlayStation VR2 schon verfügbar. Resident Evil Village steht nämlich ebenso schon auf der Liste der bestellbaren Spiele.