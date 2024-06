Für Neubau und Sanierung: Von diesem Hersteller gibt’s jetzt endlich Solar-Dachziegel

Bluetti startet als einer der ersten großen Hersteller in der Heim-Solar-Branche mit echten Solar-Dachziegeln. Wer also in den kommenden Jahren vorhat, ein Haus zu bauen oder sein Dach zu sanieren, muss Dach und Solaranlage nicht mehr separat denken.

Solar-Dachziegel als Teil eines Gesamtsystems

Nicht nur, aber auch mit den Solar-Dachziegeln positioniert sich Bluetti weiter als All-in-One-Anbieter für Solarsysteme im und rund ums Haus. War der Anbieter vor einigen Jahren vor allem noch für mobile Speicherlösungen bekannt, rückt der Fokus mehr und mehr in die gesamtsystemische Richtung.

Zum Portfolio gehören neben Solarpanels und bald eben auch Solar-Dachziegeln sowie Speicher- und Verteilungs-Lösungen, aber ebenso Elektroauto-Ladefunktionen und Netzunabhängigkeits-Elemente. Nutzer haben bei diesem „Alles-aus-einer-Hand“-Service den Vorteil von weniger Stress durch nur einen Ansprechpartner und womöglich auch geringerer Kosten durch höhere Effizienz.

Von der Beratung bis zur Montage und Inbetriebnahme ist Bluetti dabei mit im Boot und kümmert sich ebenfalls um etwaige Förderungsmöglichkeiten. Solar+ heißt dieses Angebot. Besonders cool: Da viele Förderungstöpfe vom Staat bereits vergriffen oder die Antragsfristen abgelaufen sind, springt Bluetti hier ein und bietet seinerseits eine Förderungsmöglichkeit von bis zu 4.000 Euro pro Anlage an. Natürlich unter der Bedingung, dass die Anlage am Ende von Bluetti kommt und auch diese Förderung ist streng limitiert.

Diese Bluetti-Produkte werden neu vorgestellt

Die Intersolar 2024 findet vom 19. bis 21. Juni in München statt. In den vergangenen Jahren gewann die Messe stetig an Relevanz. Vor allem, weil der Bereich Heim-Solar im privaten Bereich immer mehr in den Vordergrund rückte. Durch Batteriespeicher und Balkonkraftwerke wurden hier ganz neue Zielgruppen erreicht.

Diese neuen Produkte stellt Bluetti auf der Messe vor:

Heimspeicher EP600 : Modularer, mit maximal acht Batterien kombinierbarer Heimspeicher mit bis zu 12.000 W (Parallelbetrieb mit zwei EP600). Optimal für den Einsatz mit bestehenden oder neuen Solaranlagen. (Mehr erfahren)

: Modularer, mit maximal acht Batterien kombinierbarer Heimspeicher mit bis zu 12.000 W (Parallelbetrieb mit zwei EP600). Optimal für den Einsatz mit bestehenden oder neuen Solaranlagen. (Mehr erfahren) Hausbatteriespeicher (ESS) EP2000 : Modularer, bis zu 20 kW fassender Batteriespeicher und -Stromverteiler fürs Eigenheim mit Kompatibilität zu bereits verbauten Anlagen.

: Modularer, bis zu 20 kW fassender Batteriespeicher und -Stromverteiler fürs Eigenheim mit Kompatibilität zu bereits verbauten Anlagen. Solarziegel: Unauffällige und integrierbare Solar-Panele für Dächer. Geeignet für Neubauten und Dach-Sanierungen.

