Smartes Energiemanagement deiner Wärmepumpe? Diese Anbieter stoßen vor

Sie gilt als Hoffnungsträger der Heizindustrie, um klimafreundliches und kostengünstiges Heizen zukünftig zu ermöglichen. Dennoch kann nicht geleugnet werden, dass die Wärmepumpe schnell den größten Stromverbraucher im Haushalt darstellt. Ebenso groß ist das mögliche Sparpotenzial, wenn man einen Strombedarf von 5.000 bis 6.000 kWh Stunden berücksichtigt. Sowohl der für smarte Thermostate bekannte Anbieter tado° als auch der Wärmepumpen-Anbieter thermondo bieten spezielle Energiemanagement-Systeme für Wärmepumpen an.

Wärmepumpen-Optimierer X – Temperatur und Strompreis berücksichtigt

Erst kürzlich hat tado° den zu seiner X-Produktlinie gehörende Wärmepumpen-Optimierer X mit neuen Funktionen ausgestattet. Schon zuvor konntest du von der smarten Steuerung tado° Balance profitieren, die den Betrieb deiner Wärmepumpe möglichst in Phasen mit geringen Stromkosten lenkt. Der Optimierer ist somit ideal für die Nutzung mit einem dynamischen Stromtarif abgestimmt und verspricht große Einsparungen. Um diese weiter zu maximieren, berücksichtigt das System nun auch Wetterdaten, um den Betrieb optimal an die Bedingungen anzupassen.

Das steigert nicht nur die gesamte Effizienz, sondern senkt ebenso deinen Verbrauch – und somit deine Kosten. Durch die neue Rücksichtnahme auf Wetterdaten kann der Verbrauch auch für Haushalte angepasst werden, die einen festen Strompreis pro kWh zahlen. Dadurch, dass die Strompreise für den Folgetag in dynamischen Stromtarifen feststehen und die Wetterdaten als Einschätzung vorliegen, kann die Wärmepumpe die ineffizientesten und teuersten Arbeitsphasen meiden. Das smarte System kostet dich 5,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro jährlich.

thermondo mit eigenem smarten Energiemanagement für Wärmepumpen

Der Wärmepumpen-Anbieter thermondo bietet bereits seit Langem die Installation für Wärmepumpen in Deutschland an. In Kombination mit einer PV-Anlage und dem Home Energy Management System (HEMS) thermondo smart sollen Hausbesitzer bis zu 4.000 Euro an Energiekosten im Jahr sparen können. Da das smarte Energiemanagement-System auf der herstelleroffenen Plattform Solar Manager aufbaut, kann es mit vielen Geräten genutzt werden. Interessenten können dabei aus zwei Varianten des Energiemanagement-Systems wählen. Die erste Variante ist kostenlos und bietet dir vor allem eine Möglichkeit zur Kostenkontrolle, in dem der eigene Energieverbrauch nachvollziehbar ist. Das thermondo smart Premium-Paket hingegen ist für 7,99 Euro monatlich erhältlich.

Es kann mit einer PV-Anlage auf dem Dach, einer Wallbox, Smart Plugs und weiteren Geräten verbunden werden. Indem das System die Eigenverbrauchsquote der PV-Anlage erhöht, sollst du bis zu 1.800 Euro jährlich einsparen können. Bis Ende des Jahres möchte thermondo das Angebot noch weiter optimieren, sodass auch die Wärmepumpen-Optimierung und dynamische Stromtarife nutzbar sind. Dadurch können auch Haushalte profitieren, die eine Wärmepumpe nutzen, jedoch keine PV-Anlage besitzen.

Jährlich seien hier rund 300 Euro als Ersparnis möglich. Mit dem dynamischen Stromtarif, der über thermondo selbst zukünftig beziehbar ist, sollen 400 Euro Einsparung möglich sein. Ab Mitte August installiert das Unternehmen jede Wärmepumpe mit dem Energie-Manager thermondo smart. Verbraucher können jedoch selbst entscheiden, ob sie die kostenlose Version oder die kostenpflichtige Premium-Variante nutzen möchten.