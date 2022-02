Skoda Enyaq Coupé iV: Alle Details zum neuen schmucken E-SUV

Mitte Januar gestattete der tschechische Automobilkonzern Skoda zum ersten Mal einen Blick auf den neuen Enyaq Coupé iV. Damals noch in Form von Design-Skizzen. Jetzt hat die Volkswagen-Tochter ihren elektrifizierten SUV in Coupé-Ausführung offiziell vorgestellt. Und in diesem Zusammenhang auch verraten, dass es den Elektroflitzer demnächst nicht nur in einer klassischen Variante zu kaufen geben wird, sondern auch als RS-Modell mit knapp 300 PS.

Skoda Enyaq Coupé iV in vier Versionen vorgestellt

Wer sich für den Skoda Enyaq Coupé iV 60 mit Heckantrieb entscheidet, bekommt Zugriff auf eine 62 kWh große, komplett im Unterboden des Fahrzeugs verbaute Batterie (netto sind 58 kWh nutzbar) und kann eine Leistung von bis zu 132 kW (179 PS) abrufen. Alternativ steht der Skoda Enyaq Coupé iV 80 mit Heckantrieb zur Verfügung. Bei diesem Modell ist eine Batterie mit einem Energiegehalt von 82 kWh (netto 77 kWh) verbaut. Leistung: 150 kW (204 PS). Oder soll es lieber ein Allrad-Modell sein? Dann wäre der Skoda Enyaq Coupé iV 80x die passende Wahl. Ausgestattet mit 82-kWh-Batterie und einem zweiten Elektromotor an der Vorderachse. Die Systemleistung dieses Fahrzeugs liegt bei 195 kW (265 PS), das maximale Drehmoment bei 425 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei allen drei Modellen 160 km/h.

Beim Skoda Enyaq Coupé RS iV wiederum sorgen die zwei verbauten Motoren an der Vorder- und Hinterachse ebenfalls für einen Allradantrieb. Allerdings ist das RS-Modell noch etwas leistungsfreudiger. In der Spitze stehen nämlich 220 kW (299 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 460 Nm bereit. Auch im Top-Modell des schmucken Elektroautos kommt eine 82-kWh-Batterie zum Einsatz. In der Spitze ist mit dem RS-Coupé aber sogar eine Reisegeschwindigkeit von 180 km/h möglich. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt nach Herstellerangaben in 6,5 Sekunden. Wie alle RS-Modelle des Herstellers ist auch beim Coupé RS in die Heckschürze ein über die gesamte Fahrzeugbreite laufender roter Reflektor integriert.

Bis zu 135 kW Ladeleistung

In der Spitze verspricht Skoda eine Reichweite von bis zu 545 Kilometern im WLTP-Zyklus. Diesen Wert erreicht aber nur der Skoda Enyaq Coupé iV 80. Für die drei anderen Modelle gibt es noch keine näheren Angaben. Wichtig ist aber auch ein Blick auf die Ladeleistung. Per Gleichstrom (DC) lässt sich Strom mit bis zu 135 kW an Schnellladesäulen ziehen. AC-Laden per Wechselstrom funktioniert mit maximal 11 kW. Serienmäßig ist ein Model-3-Ladekabel beim neuen E-Coupé von Skoda mit an Bord. Nur gegen Aufpreis erhältlich: eine hauptsächlich im Winter wichtige Wärmepumpe.

Äußerlich fällt beim Skoda Enyaq Coupé insbesondere die sanft abfallende Dachlinie ab der B-Säule ins Auge. Sie geht direkt in eine Heckklappe mit einer scharfen Abrisskante über. Serienmäßig ist ein dunkel getöntes Panoramaglasdach nutzbar. Laut Herstellerangaben nimmt das Glasdach die gesamte Dachfläche ein und geht nahtlos in die Heckscheibe über. Eine spezielle Beschichtung soll dafür sorgen, dass sich der Innenraum nicht zu stark aufheizt.

Dach und Heck gehen beim neuen Skoda-Coupé fließend ineinander über.

Optische Highlights beim RS-Modell

Beim RS-Modell ist zudem das sogenannte Crystal Face ein Teil der Serienausstattung. Rund 130 LEDs illuminieren die vertikalen Rippen des Grills, eine horizontale Lichtleiste rundet den hochwertigen optischen Eindruck ab. Exklusiv ist das RS-Modell übrigens auch in der auffälligen Lackierung Mamba-Grün erhältlich.

Exklusives Grün für die RS-Version des neuen E-SUV von Skoda.

Im Innenraum ist das neue SUV-Modell von Skoda hinter dem Lenkrad mit einem 5,3 Zoll großen Digital Cockpit ausgestattet. Es zeigt wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Fahrdaten, Navigation und Assistenzsysteme an. Dazu gesellt sich ein 13 Zoll großes Infotainmentdisplay. Dank permanenter Internetverbindung ist auch die Nutzung von Onlinediensten möglich. Optional steht ein Head-up-Display mit Augmented Reality im direkten Sichtfeld des Fahrers zur Verfügung.

Teil der Basisausstattung des Interieurs sind, so verspricht es zumindest der Hersteller, leicht zu reinigende Materialien, die das Flair eines Lofts vermitteln sollen. Dabei setzt Skoda auf eine Kombination aus grauen und schwarzen Farbtönen. Eine hochwertigere und auf Wunsch auch hellere Verarbeitung gibt es nur gegen Aufpreis. Eine Leder-Ausführung ebenso. Smartphones lassen sich kabellos über Android Auto und Apple CarPlay mit dem Fahrzeug verbinden.

So präsentiert sich der Skoda Enyaq Coupé iV im Innenraum.

Was kostet der Skoda Enyaq Coupe iV?

Offizielle Preise zum Skoda Enyaq Coupé iV mit soliden 570 Litern Kofferraumvolumen gibt es vom Hersteller noch nicht. Sie dürften aber bei circa 43.000 Euro beginnen – abzüglich Umweltbonus. Vielleicht setzt Skoda den Einstiegspreis auch etwas preiswerter an. Das wären aber dennoch ähnliche Preisregionen wie beim ebenfalls kürzlich vorgestellten Volkswagen ID.5, der mit einem schnittigen Heckspoiler eingeführt werden soll. Das RS-Modell des Skoda Enyaq Coupe iV lässt sich über die Skoda-Homepage hingegen schon konfigurieren. Der Preis startet bei 57.700 Euro und reduziert sich durch den Umweltbonus auf mindestens 49.725 Euro. Schon jetzt steht damit fest, dass die Coupé-Ausführung teurer sein wird als die klassische Variante des Skoda Enyaq iV, die (mit weniger Leistung) ab knapp 35.000 Euro zur Verfügung steht.