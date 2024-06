Wie aus den Beförderungsbedingungen der Bahn hervorgeht, werden sich die Preise für eine Sitzplatzreservierung erneut ändern. Statt wie bislang 4,90 Euro für einen Sitzplatz in der 2. Klasse musst du künftig 5,20 Euro zahlen, willst du (halbwegs) sicher sein, in einem Fernverkehrszug sitzen zu können. Möchtest du eine Reservierung in der 1. Klasse buchen, so kostet diese ab Sonntag 6,50 Euro für einen Einzelreisenden. Bislang lag der Preis bereits bei 5,90 Euro und war somit auch teurer als in der 2. Klasse. Für eine Familienreservierung sprengt die Deutsche Bahn erstmals die Grenze von 10 Euro. Statt 9,80 Euro in der 2. Klasse zahlst du fortan 10,40 Euro. In der 1. Klasse sind es 13 Euro statt bisher 11,80 Euro.

Deutsche Bahn erhöht Sparpreise und schafft Bahncard ab

Auch Sparpreise werden ab Sonntag bei der Deutschen Bahn teurer. Allerdings nur marginal. Statt eines Ab-Preises von 21,90 Euro sehen die Beförderungsbedingungen der Bahn künftig einen Ab-Preis von 21,99 Euro vor – also neun Cent mehr. Gleiches gilt für den Supersparpreis, der mit 17,99 Euro künftig ebenfalls neun Cent mehr kostet. Tipp: Alle Reservierungen und Sparpreise, die du bis einschließlich Samstag noch buchst, aber in den kommenden Monaten erst stattfinden, werden noch zu den alten Konditionen abgerechnet.

Ebenfalls ab Sonntag fällt, wie bereits berichtet, die Bahncard ersatzlos weg. Zumindest, wenn es um die Plastik-Version der Karte geht. Die Bahncard 25 und Bahncard 50 wird die Bahn nur noch in einer digitalen Version ausgeben, die im DB Navigator auf dem Smartphone hinterlegt ist. Auch die Bestellung einer Bahncard kann nur noch digital erfolgen, so die Deutsche Bahn in ihren Beförderungsbedingungen.

Damit wird auch ein Kundenkonto bei der Bahn für eine Bahncard obligatorisch. Lediglich die Bahncard 100 wird weiterhin als Plastikkarte ausgegeben, die ohne jegliche Sicherheitsmechanismen ausgestattet ist. Zuletzt hatte die Bahn sogar das Foto auf der Bahncard 100 gestrichen. Zwar sehen die Beförderungsbedingungen vor, dass die Bahn-Flatrate nur zusammen mit einem Personalausweis gültig ist, kontrolliert wird das aber faktisch kaum.