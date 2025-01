Schon ab 5 Euro: Simpler Trick spart kräftig Heizkosten ein

Die Heizkosten werden in den kommenden Jahren steigen. Vor allem Haushalte, die auf fossile Brennmedien setzen, spüren das dank steigender CO₂-Abgaben besonders stark. Für viele Menschen in Deutschland sind die Energiekosten ein hoher Anteil der eigenen Fixkosten. Jede Reduktion sorgt daher gleich dafür, dass mehr Geld für erfreuliche Dinge im Leben übrigbleibt. Gerade wer über wenige finanzielle Mittel verfügt, kann häufig nicht in teure Maßnahmen investieren. Einige Hilfsmittel können glücklicherweise schon günstig online erworben werden.

Abdichten der Türen spart Heizkosten ein

Türen sind in unseren Wohnungen und Häusern stetig starker Beanspruchung ausgesetzt. Die mechanische Beanspruchung, Temperaturunterschiede und der Zahn der Zeit nagen an Türen. Sowohl Kunststoff als auch Holz können sich mit der Zeit verformen, sodass Fugen entstehen, in denen Feuchtigkeit und Kälte in das Haus oder den Raum eindringen können. Es lohnt sich daher, regelmäßig zu überprüfen, ob deine Türen noch immer richtig abgedichtet sind.

Dafür genügt bereits ein Blatt Papier auf der einen Seite und ein Helfer auf der anderen Seite der Tür, der Luft hindurchbläst. Alternative kann dafür auch ein Ventilator oder Föhn eingesetzt werden, um den Luftstrom stärker zu erzeugen. Bei Haustüren kannst du den kalten Zug durch den Temperaturunterschied von drinnen und draußen häufig schon direkt selbst spüren, wenn du die Hand an die Türrahmen hältst. Gelangt ein Windstrom in den Raum, schließt die Tür nicht mehr länger richtig. Beim Heizen ist das ein Ärgernis, denn so geht unnötig Energie verloren und deine Heizkosten steigen an.

Glücklicherweise bietet das Internet einige Möglichkeiten, um Türen effektiv abzudichten. Je nach Tür und Umfang der Zugluft können sich dafür Gummiprofile, Türdichtschienen oder selbstklebende Dichtungsbänder anbieten. Im Vergleich zu einer neuen Tür ist das Abdichten von alten eine kostengünstige Alternative. Als selbstklebende Dichtungsbänder kommen sowohl Schaumstoff als auch selbstklebende Silikondichtungen in Betracht. Schaumstoff-Dichtungen sind dabei vorwiegend für kleine Bereiche unter 3,5 mm geeignet. Silikondichtungen, wie diese von Tesa, können auch bei 1 bis 7 mm genutzt werden. Sie lassen sich schnell in Fenster- und Türspalten ergänzen, Silikondichtungen halten dabei im Schnitt jedoch länger als ihre Schaumstoffgegenstücke.

Einzelne Türen können bereits ab 5 Euro abgedichtet werden

Je nach Größe der undichten Bereiche kannst du dabei eine Tür zwischen 5 und 20 Euro abdichten. Bei besonders großen Spalten bieten sich Türdichtschienen jedoch besser an als Dichtungsbänder oder Gummiprofile. Sie können sich an unterschiedliche Bodenbeläge anpassen und sorgen dabei dafür, dass weder Kälte noch Feuchtigkeit in den Raum eindringen. Bevor du die Dichtungen deiner Wahl anbringst, solltest du die Oberflächen in jedem Fall reinigen, damit sie gut an deiner Tür halten. Einige Türdichtschienen werden mit einem Rahmen direkt in die Tür geschraubt, andere können geklebt werden. Manche Modelle wie dieses ermöglichen, das Bürstenprofil für eine eventuelle Reinigung zu entnehmen oder bei starken Verschmutzungen auszutauschen.

