Samsung zündet den Turbo: Nächstes Update macht alte Handys schneller

Für Samsung-Smartphones steht schon bald das große „One UI 5“ Update an. Jetzt sind erste Details zu dem Update bekannt geworden. Wie das englischsprachige Medium SamMobile berichtet, legt Samsung großen Wert auf ein schnelleres und flüssigeres Nutzungserlebnis.

Die Entwicklung von One UI 5 läuft bei Samsung aktuell auf Hochtouren. Um die Smartphones zu beschleunigen, optimiert man mit dem Update die Nutzeroberfläche. Das betrifft den Home-Bildschirm, die Benachrichtigungszentrale und alles Weitere abseits der Apps. Davon verspricht man sich große Verbesserungen der Benutzererfahrung.

Insbesondere die System-Animationen werden grundlegend überarbeitet, damit sie flüssiger und schneller ablaufen. So will man Verzögerungen bei der Bedienung fast vollständig eliminieren.

Mehr Details zu dem geplanten Update dürfte Samsung während der offiziellen Vorstellung auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz zeigen. Ein Datum für diese steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr fand die Konferenz im Oktober statt. Aktuell wird über ein Event am 10. August spekuliert.

Android 13 bringt neue Funktionen

Zusammen mit One UI 5 liefert Samsung auch das Update auf Android 13 aus. Die nächste Version des mobilen Betriebssystems bringt viele neue Funktionen. Die Highlights sind ein neuer Look für App-Icons und verbesserte Benachrichtigungen. Apps müssen den Nutzer in Android 13 also erst um Erlaubnis fragen, ob sie überhaupt Benachrichtigungen senden dürfen. Außerdem soll es eine angepasste Oberfläche für große Geräte wie Falt-Smartphones oder Tablets geben.

Welche Samsung-Smartphones profitieren von dem Update?

Von dem geplanten Update profitieren nicht nur die Nutzer der aktuellen Flaggschiffe rund um das Galaxy S22. Vielmehr sollen fast alle Samsung-Handys, die in den vergangenen drei Jahren auf den Markt gekommen sind, die gezeigten Verbesserungen erhalten. Darunter sind auch beliebte Mittelklasse-Smartphones wie das Galaxy A52 oder Kassenschlager wie das Galaxy S20 FE. Ob dein Handy auch mit dabei ist, verraten wir dir in unserem Update-Ratgeber.