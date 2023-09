Samsung stellt revolutionäre App auf der IFA vor: Kostenlos im App-Store

Die neue App hört auf den Namen „Samsung Food“ und ist für alle Android-Smartphones und das iPhone erhältlich. Auf den ersten Blick handelt es sich bei Samsung Food um eine Rezepte-App. Doch hat die App weit mehr zu bieten als Chefkoch und Co. So spendiert Samsung der App gleich mehrere, spannende AI-Features.

Samsung Food: Die Basics

Hat man die App heruntergeladen, fragt diese zuerst einige Vorlieben ab. Isst man rein vegetarisch, vegan oder etwa glutenfrei kann man dies der App hier mitteilen. Als Nächstes können bestimmte Zutaten wie Erdnüsse, Weizen oder Alkohol ausgeschlossen werden. Anschließend landet man auf der Startseite und kann stöbern oder nach bestimmten Rezepten suchen.

So kannst du Samsung Food an deine Ernährung anpassen

Das Besondere an der App: Die Rezepte stammen nicht alle von Samsung selbst. Stattdessen integriert die App eine Vielzahl von beliebten Koch- und Rezept-Portalen. Dennoch sind alle Rezepte in einem einheitlichen Format aufgeführt.

Dafür ist die App in drei Bereiche aufgeteilt: Zutaten, Zubereitung und Health Score. Die benötigten Zutaten werden für jedes Rezept übersichtlich und mit Bildern dargestellt. Mit einem Klick öffnest du die Einkaufsliste, kannst hier die Anzahl der Personen festlegen und bereits vorhandene Zutaten abwählen.

Auch der Health Score wird anhand der Zutaten automatisch berechnet, was das Überwachen der Ernährung oder das Zählen von Kalorien vereinfacht. Nur bei der Zubereitung wird man, je nach Portal, auf die jeweilige Original-Website weitergeleitet.

Ein Rezept in Samsung Food

Alle Rezepte an einem Ort

Samsung Food soll dein zentrales Kochbuch werden. Daher lässt sich wirklich jedes Rezept in der App hinterlegen. Findest du ein Rezept im Internet, kannst du es über die Teilen-Funktion direkt in Samsung Food integrieren. Das funktionierte in unserem Test einwandfrei. Auch lassen sich eigene Rezepte anlegen. Die Rezepte lassen sich, unabhängig der Herkunft, in Rezepte-Sammlungen sortieren und sogar anpassen. So kannst du etwa Mengen anpassen, Zutaten austauschen oder dem Rezept einen anderen Namen geben.

Koch-App mit künstlicher Intelligenz

Auf der IFA in Berlin konnten wir noch ein weiteres Feature von Samsung Food ausprobieren: den KI-Assistenten. Diese Funktionen sind bisher noch im Test und erst im Laufe des Jahres für alle Nutzer verfügbar.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz kann Samsung Food nämlich Rezepte abwandeln. So kannst du etwa eine gesündere oder eine vegane Variante eines Rezeptes erhalten. Auch lassen sich bestehende Rezepte vereinfachen oder ein bekanntes Rezept fusion-mäßig abwandeln. In einem Selbstversuch auf der Messe klappte dies gut. Jedoch muss ein Geschmacks-Test bis zur allgemeinen Verfügbarkeit der Funktion warten.

Mit AI kannst du jedes Rezept abwandeln lassen

Ein weiteres KI-Feature ist die automatische Erkennung von vorhandenen Zutaten. So kann man ein Foto von mehreren Zutaten machen und die App zeigt passende Rezepte, welche du damit zubereiten kannst. Mit Obst und Gemüse klappte diese Erkennung einwandfrei. Wie es mit abgepackten Zutaten aussieht, konnten wir auf der Messe nicht herausfinden.

Samsung Food herunterladen

Samsung Food ist kostenlos im Google Play Store und Apple App Store verfügbar. Man benötigt lediglich einen Gratis-Samsung-Account, um sich in der App anzumelden. Auf der IFA konnte uns die App nicht nur mit den einzigartigen KI-Funktionen überzeugen, sondern präsentiert sich auch, als praktische Möglichkeit alle Rezepte übersichtlich an einem Ort zu speichern.