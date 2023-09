Roborock: Günstige Saugroboter feiern ein Comeback

Anfang 2019 war der Roborock S5, das damalige Top-Modell des Herstellers, für rund 400 Euro erhältlich. Für das aktuelle Top-Modell, den Roborock S8 Pro Ultra, musst du heute 1.499 Euro hinlegen. Diese Preissteigerung lässt sich durch immer neue Funktionen erklären, welche die Hersteller ihren Premium-Saugrobotern spendieren. Wischen mit rotierenden Mopps, Station mit automatischer Reinigung der Wischpads und vieles mehr. Doch nicht jeder benötigt diesen Schnickschnack. Das hat auch Roborock erkannt und zwei neue, preiswerte Modelle auf den Markt gebracht, die dennoch exzellent staubsaugen sollen.

Roborock Q5 Pro vorgestellt: zurück zu den Basics

Das spannendere der beiden Modelle ist der neue Roborock Q5 Pro, den wir bereits kurz in Augenschein nehmen, aber noch nicht ausführlich testen konnten. Dieser ist hochwertig verarbeitet und mit einer Laser-Navigation inklusive Kartenfunktion versehen. Die Saugleistung gibt der Hersteller mit 5500 Pascal an. Zusammen mit zwei gegeneinander drehende Silikon-Bürsten auf der Unterseite verspricht dies ein erstklassiges Reinigungsergebnis. Dieselben Bürsten hat Roborock erst in diesem Jahr als Neuheit bei seinen Flaggschiff-Modellen eingeführt.

Die beiden erstklassigen Bodenrollen und die Basic-Wischplatte

Abstriche musst du hingegen beim Wischen machen. So bietet der neue Roborock Q5 Pro zwar eine rudimentäre Wischfunktion, jedoch wird dabei nur ein feuchtes Tuch über den Boden gezogen. Feinen Staub wird man so los – mit hartnäckigen Flecken dürfte es der neue Saugroboter aber nicht aufnehmen können. Auch kann die Wasserabgabe in der App nicht reguliert werden. Hervorragend gefällt uns hingegen der mit 770 Millilitern geradezu riesige Staubbehälter. So kannst du dir den ein oder anderen Gang zum Mülleimer sparen.

Preislich musst du 349 Euro für den neuen Saugroboter einplanen. Zum Start gibt es 60 Euro Rabatt, sodass du den Roborock Q5 Pro aktuell für 289 Euro kaufen kannst. Für diesen Preis bekommst du einen soliden Marken-Saugroboter, welcher zudem über die erstklassige Roborock-App gesteuert werden kann.

→ Roborock Q5 Pro bei Amazon ansehen

Roborock Q8 Max: optional mit großer Station

Benötigst du hingegen Extras wie eine Station mit automatischer Entleerung oder eine Hinderniserkennung, könnte der neue Roborock Q8 Max etwas für dich sein. Dieser bietet den gleichen Motor und die gleiche Saugeinheit wie der Q5. Jedoch ist ein zusätzlicher Sensor für eine Hinderniserkennung verbaut. Damit soll der Saugroboter herumliegende Gegenstände wie Kleidung erkennen und umfahren können.

Auch beim Wischen gibt es einen kleinen Unterschied: Der Roborock Q8 Max kann seine Wasserabgabe in der App regulieren. Ein Wisch-Profi wird er dadurch jedoch nicht. Auch der Q8 Max bietet also nur dann an, wenn du einen reinen Saugroboter suchst. Der Staubbehälter ist mit 470 Millilitern kleiner, dafür ist optional eine Station zur automatischen Entleerung vorhanden.

Optional mit Station zur Auto-Entleerung: Der Roborock Q8 Max(+)

Preislich startet der Roborock Q8 Max bei 499 Euro und ist zum Start für 389 Euro zu haben. Die 100 Euro Aufpreis zum Q5 Pro lohnen sich in unseren Augen nur, wenn du unbedingt die Hinderniserkennung benötigst oder eine Station mit Auto-Entleerung möchtest. Mit letzterer kostet der Q8 Max+ 699 Euro; beziehungsweise 479 Euro im Angebot zum Start.

→ Roborock Q8 Max ohne Station bei Amazon

→ Roborock Q8 Max+ mit Station bei Kaufland