Raucher sollen Halsband tragen – zu ihrem eigenen Wohl

Rauchen ist ungesund. Das wissen mittlerweile Wissenschaftler und Laien, Raucher und Nichtraucher, Erwachsene und Kinder. Dennoch rauchen in Deutschland nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit 23,8 Prozent der Frauen und Männer ab 18 Jahren. Dabei versuchen zahlreiche Raucher, diese Angewohnheit loszuwerden. Nur gelingt dies vergleichsweise selten. Ein Großteil der Raucher wird rückfällig. Forscher der Northwestern University Feinberg School of Medicine arbeiten an einer neuen Möglichkeit mehr über die Thematik zu lernen und zeitgleich angehende Nichtraucher zu unterstützen.

SmokeMon: Das Anti-Raucher-Halsband

Bei dem als Accessoire gedachten SmokeMon handelt es sich um ein mit Wärmesensoren ausgestattetes Gerät, welches Wärmestrahlung erkennt. Es wurde so programmiert, dass es viele unterschiedliche Faktoren erfasst und misst. „Dies geht weit darüber hinaus, wie viele Zigaretten eine Person pro Tag raucht“, sagt leitender Forscher Nabil Alshurafa, außerordentlicher Professor für Präventivmedizin. „Wir können erkennen, wann die Zigarette angezündet wird, wann eine Person sie an den Mund hält und einen Zug nimmt, wie viel inhaliert wird, wie viel Zeit zwischen den Zügen vergeht und wie lange die Zigarette im Mund bleibt.“

Die gesammelten Daten werden unterschiedlichen Zwecken zugeführt. Einerseits lässt sich damit die schädliche Kohlenmonoxidbelastung von Rauchern messen und bewerten – sowie ihr Einfluss auf verschiedenste Krankheiten. Andererseits soll SmokeMon Raucher dabei unterstützen, die schädliche Angewohnheit loszuwerden. Aktuell ist unklar, ob etwa lediglich fünf Züge oder fünf ganze Zigaretten zu einem dauerhaften Rückfall führen. Wird ein konkreter Wert ermittelt, könnten dank SmokeMon präventive Maßnahmen eingeleitet werden – wie etwa ein Anruf eines Gesundheits-Coachs oder ein automatisierter Warnhinweis auf dem Handy. „Wir wollen sie auffangen, bevor sie wieder rückfällig werden“, sagt Alshurafa. „Denn andernfalls wird es anschließend viel schwieriger für sie, wieder aufzuhören.“

SmokeMon-Halsband für Raucher

Forscher preisen Überlegenheit an

Geräte, die das Verhalten von Rauchern analysieren sollen, existierten bereits auch vor dem SmokeMon. Nur mussten Testpersonen diese an die Zigaretten befestigen, was das Raucherverhalten zwangsläufig beeinflusste und die Ergebnisse verfälschte. Derweil sollten weitere Geräte, die Probanden am Handgelenk anbrachten, laut den Forschern der Northwestern University vergleichsweise ungenau gewesen sein. Während wieder andere Analysegeräte über Kameras verfügten und daher maßgeblich in die Privatsphäre der Probanden eingriffen. Das SmokeMon soll sich dagegen ausschließlich an der Wärmesignatur orientieren. Ob und wann das Produkt in den Verkauf geht, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.