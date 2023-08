Quantensprung: Neuer Super-Akku für Elektroautos

Bringt dieser Akku eine lange erwartete Wende bei Elektroautos? Der chinesische Batteriehersteller CATL hat einen neuen Energiespeicher für E-Autos vorgestellt, der sich besonders schnell aufladen lassen soll. Die sogenannte Shenxing Superfast Charging Battery soll in der Lage sein, in nur zehn Minuten neue Energie für 400 Kilometer zusätzlicher Reichweite aufzunehmen; von 20 auf 80 Prozent der maximal möglichen Akkukapazität. Bei vielen Elektroautos muss gegenwärtig eine Zeit von rund einer halben Stunde vergehen, um Strom für eine ähnliche Reichweite nachzuladen.

Bis zu 700 Kilometer Reichweite mit neuem Super-Akku für Elektroautos

Bei 400 Kilometern ist aber noch lange nicht Schluss. Weil der neue Super-Akku eine höhere Kapazität bietet, sind in der Spitze sogar mehr als 700 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung drin, verspricht CATL. Eine vollständige Aufladung auf 100 Prozent soll in gerade einmal 15 Minuten möglich sein. Andere Elektroautos müssen dafür nicht selten 40 bis 60 Minuten an einer öffentlichen Schnellladesäule parken. Gleichwohl schränkt der Hersteller ein, dass die Turbo-Aufladung nur bei Raumtemperatur möglich ist. Bei kälteren äußeren Bedingungen verzögert sich die Wiederaufladung spürbar. So sei eine Wiederaufladung von 0 auf 80 Prozent bei –10 Grad Celsius bestenfalls in 30 Minuten zu schaffen, lässt CATL wissen. Das schaffen gegenwärtig unter gewissen Bedingungen auch schon andere E-Autos.

Erklärend heißt es weiter, dass der neue Akku nicht nur mit einer verbesserten Grafit-Anode ausgestattet ist, sondern auch vollständig nano-kristallisiertes LFP-Kathodenmaterial (Lithium-Eisenphosphat) nutzt, um ein superelektronisches Netzwerk zu schaffen. Auf Nickel (teuer!) und in Lithium-Ionen-Akkus eigentlich unverzichtbares Kobalt wird verzichtet. Das günstige LFP-Material erleichtert die Extraktion von Lithium-Ionen und bietet eine extra-schnelle Reaktion auf Ladesignale. Zudem habe man eine neue Formel für besonders schnell leitende Elektrolyte entwickelt, die die Zähflüssigkeit (Viskosität) des Elektrolyts wirksam reduziert. Das steigert die Leitfähigkeit. Um den Widerstand der Lithium-Ionen-Bewegung zu verringern, setzt der Hersteller außerdem auf eine besonders dünne SEI-Folie.

Shenxing Superfast Charging Battery

Erste E-Autos mit Shenxing-Batterie für Anfang 2024 angekündigt

Die Massenproduktion der neuen Super-Batterie für Elektroautos soll noch im laufenden Jahr starten, um im ersten Quartal kommenden Jahres erste Stromer mit der neuen Batterie ausstatten zu können. CATL geht davon aus, mit dem neuen Akku den Übergang zur Elektromobilität weltweit beschleunigen zu können.

Gegenwärtig produziert CATL mehr als ein Drittel der Traktionsbatterien von Elektroautos. Wichtige Kunden sind unter anderem BMW, Mercedes und Stellantis, aber auch der aufstrebende chinesische Hersteller Nio. Mit der neuen Shenxing-Batterie würde dem Hersteller ein Quantensprung im Bereich der E-Mobilität gelingen. Wie immer muss sich in der Realität aber erst noch zeigen, ob sich die vollmundigen Versprechen des Herstellers in der Realität des Alltags auch wirklich als zutreffend erweisen.