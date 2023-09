Preisschock bei Paketen: Hermes warnt vor steigenden Kosten

Hermes warnt vor der Steigerung der Kosten, insbesondere bei großen Sendungen wie Möbeln oder großen TV-Geräten. Diese transportiert und liefert Hermes mit dem Hermes Einrichtungsservice. Dabei handelt es sich um eine von den klassischen Paketen unabhängige Infrastruktur, bei der Hermes zumeist LKW sowie eine 2-Mann-Besatzung für die Zustellung einsetzt. Genau diese Sendungen drohen nun deutlich teurer zu werden. Schuld ist nach Angaben von Hermes die geplante Erhöhung der LKW-Maut.

Hermes: LKW-Maut dürfte sich verdoppeln

In einem vom Onlinedienst Paketda zitierten Schreiben des Hermes Einrichtungsservice an seine Kunden heißt es, die LKW-Maut werde „sehr wahrscheinlich signifikant steigen.“ Zur Erläuterung heißt es, dann werde ein zusätzlicher Mautteilsatz für die verkehrsbedingten CO₂-Emissionen in Kraft treten. So zumindest sei es in den Gesetzesentwürfen vorgesehen. Zwar setze Hermes nach eigenen Angaben auf emissionsarme Fahrzeuge, dennoch gehe man von einer Verdopplung der Maut aus.

Mehr noch: Aus dem gleichen Referentenentwurf zu der Mauterhöhung gehe hervor, dass die Maut ab Juli 2024 für weitere Fahrzeuge gelten soll. Dann sollen erstmalig alle Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen für die Benutzung von Bundesfernstraßen Maut entrichten müssen. Zur Einschätzung teilt Hermes mit, der Hermes-Einrichtungs-Service habe an den Depotstandorten einen Fuhrparkanteil von ca. 45 Prozent mit Auslieferfahrzeugen, die eine technisch zulässige Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen aufweisen. Dieser Fahrzeugtyp sei speziell für ländlich geprägte Ausliefergebiete unerlässlich, um Liefertouren möglichst effizient durchführen zu können.

Maut-Erhöhung dürfte nahezu alle Waren teurer machen

Es ist davon auszugehen, dass die Maut-Erhöhung nicht nur beim Hermes Einrichtungsservice, sondern auch an anderer Stelle bei dir als Verbraucher ankommen wird. Den meisten Logistikunternehmen fehlt auch aufgrund der Konjunktur der Spielraum, um die Erhöhung zu kompensieren. Sie werden sie an ihre Kunden weitergeben. Unmittelbar davon betroffen sein dürften die Versandkosten für Großgeräte wie Fernseher, Kühlschränke, E-Bikes oder Möbel bei allen Versendern. Das sind Anbieter wie Media Markt, Otto, QVC & Co. Hier sind die Versandkosten heute schon oftmals bei 30 Euro und mehr. Doch auch die Waren des täglichen Bedarfs sowie normale Pakete werden wohl mittelfristig davon betroffen sein und für weiter steigende Kosten sorgen. Schließlich wird ein Großteil der Waren auf den Autobahnen und Bundesstraßen per LKW transportiert.