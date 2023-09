Hermes: Änderung bei Retouren in allen 16.500 Hermes-Shops

Oft kommt es bei einer Onlinebestellung – insbesondere bei Bekleidung – vor, dass man einen Großteil der Ware richtig bestellt und ausgesucht hat. Man möchte sie behalten. Aber ein T-Shirt ist dann doch zu labberig, eine Hose sitzt nicht richtig oder eine Varianten-Bestellung muss zurück. Doch ein T-Shirt in den riesigen Karton packen, in dem die Bestellung gekommen ist? Hermes hat jetzt eine Alternative entwickelt, die dann interessant ist, wenn du vergleichsweise kleine Artikel retournieren willst, und keinen passenden Karton mehr hast.

Kostenlose Retourentasche im Hermes-Shop

Denn sofort bietet Hermes seinen Kunden in Deutschland mit der Hermes Retourentasche eine Rücksendemöglichkeit für einzelne Teile einer Online-Bestellung. Dazu kooperiert Hermes mit dem Unternehmen Wildplastic. Denn die Tüte besteht aus Plastik. Allerdings entwickelte das Hamburger Unternehmen nach Angaben von Hermes eine Versandtasche, die aus recyceltem Plastik besteht. Dieses wurde in Ländern ohne ausreichendes Recyclingsystem aus Umwelt und Natur gesammelt. Das „wilde Plastik“ gelange so zurück in den Wertstoffkreislauf. Alle über 16.500 Hermes PaketShops werden derzeit mit der neuen Retourenoption ausgestattet. Die Tasche sei auf „die gängigsten Artikelgrößen“ ausgelegt.

Die Tasche ist für dich kostenlos. Willst du einen Artikel mit Hermes zurückschicken und hast keine passende Verpackung mehr, gehst du einfach wie gewohnt zu deinem Hermes-Shop. Dort fragst du nach der Retouren-Tasche, packst den Artikel in die Tasche und verschließt sie. Die hat einen selbstklebenden Verschluss. Hast du einen Retouren-Aufkleber, so klebst du diesen auf die Tüte. Alternativ zeigst du dem Mitarbeiter im Shop einen QR-Code mit der Retoure vor. Der Hermes-Shop wird dann auch den Aufkleber ausdrucken und auf die Tüte kleben. Anschließend gibt es eine Retourenquittung für dich und deine Retoure wird mit der nächsten Abholung aus dem Shop wie gewohnt auf den Weg gebracht.

Hermes gibt die Mindestmaße des Artikels mit 15 x 10 x 2 Zentimetern und die Höchstmaße mit 30 x 20 x 10 Zentimetern an. Das Gewicht darf 1,5 Kilo nicht überschreiten. Und auch der Versand von spitzen, scharfkantigen und/oder zerbrechlichen Gegenständen sowie von Flüssigkeiten ist nicht möglich.