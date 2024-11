Preise für Strom und Gas spielen verrückt

Das Vergleichsportal hat die Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung unter die Lupe genommen. Dabei kam heraus: In rund 130 Fällen kam es seit dem 1. August 2024 zu Preissteigerungen. In mehr als 570 Fällen ging es mit den Preisen hingegen bergab. Das Check24-Fazit: Die Energiepreise sind derzeit sehr dynamisch und beeinflussen Haushalte in Deutschland mitunter stark.

Strom und Gas: Nur wer wechselt, kann viel Geld sparen

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie von Check24, mahnt: „Wer die Preise nicht regelmäßig vergleicht und wechselt, bleibt oft auf unnötigen Mehrkosten sitzen.“ Und er nennt auch konkrete Zahlen: „Durch einen Wechsel können Stromkunden derzeit im Schnitt 919 Euro sparen, während beim Gas das Sparpotenzial bei 784 Euro liegt.“

Im Detail fanden seit Anfang August rund 50 Strompreiserhöhungen in der Grundversorgung statt. Fast alle werden zum 1. Januar kommenden Jahres wirksam. Die Erhöhungen betreffen laut Check24 fast eine halbe Million Haushalte. Gleichzeitig sind seit August aber auch rund 320 Strompreissenkungen registriert worden. Und die betreffen stattliche 3,3 Millionen Haushalte, die ihren Stromtarif in der Grundversorgung nutzen.

Bei der Gasversorgung stehen seit dem 1. August rund 80 Preiserhöhungen, von denen rund 1,5 Millionen Haushalte in der Grundversorgung betroffen sind, rund 250 Gaspreissenkungen entgegen. Auch von den günstigeren Gaspreisen sollen rund 1,5 Millionen Haushalte in Deutschland profitieren. Check24-Experte Suttner ist überzeugt: „Gerade in Zeiten schwankender Energiepreise ist es wichtiger denn je, aktiv zu werden und die günstigeren Alternativen zu nutzen.“

Angst vor Anbieterwechsel? Da können wir helfen

Einen Wechsel des Energieversorgers musst du übrigens nicht selbst in Angriff nehmen. Du kannst ihn auch über unseren Partner remind.me in die Wege leiten, der für dich nicht nur die Preise vergleicht, sondern auf deinen Wunsch auch gleich einen passenden Anbieterwechsel mit allen damit verbundenen Modalitäten vornimmt. Einfacher geht’s nicht.

Jetzt weiterlesen Dynamische Stromtarife: Wie viel sparst du wirklich?