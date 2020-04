Polar Grit X: Neue Sport-Smartwatch für alle Extreme

Die Polar Grit X wiegt mit Armband 64 Gramm und möchte mit einem runden, 1,2 Zoll großen Farbdisplay (240 x 240 Pixel, Touchscreen) überzeugen. Doch nicht nur das. Weil die Sport-Smartwatch mit einem robusten Edelstahlgehäuse und einer glasverstärkten Polymer-Rückabdeckung ausgestattet ist, steht sie ihrem Träger (oder ihrer Trägerin) auch bei täglichen Workouts zur Seite. Drinnen und draußen. Denn sie ist nicht nur bis zu 100 Meter wasserdicht, sondern auch nach Militärstandards (MIL-STD-810G) auf ihre Strapazierfähigkeit geprüft.

Polar Grit X: Sportlicher Alltagsbegleiter

Wie bei allen Polar-Uhren steht auch bei der neuen Polar Grit X eines im Mittelpunkt: Umfangreiche Trainingsfunktionen – für mehr als 130 Sportarten, wie es von Seiten des Herstellers heißt. Entsprechend sind nicht nur (A-)GPS und Glonass integriert, sondern auch ein Höhenmesser im Trainingsmodus. Zudem hast du Zugriff auf smarte Coaching-Funktionen. Auch erinnert dich die Uhr während deiner Trainings daran, zum Beispiel den Flüssigkeitsspeicher neu aufzufüllen.

Praktisch: Du kannst über die beliebte Outdoor-App Komoot Routen planen und auf der Uhr die entsprechende Routenführung anzeigen lassen. Auch zeigt dir die digitale Armbanduhr das aktuelle Wetter und eine Vorhersage für die nächsten zwei Tage an. Wenn du gerne schwimmen gehst: Die Uhr erkennt automatisch unter anderem deinen Schwimmstil, die zurückgelegte Distanz, Tempo, Schwimmzüge und Ruhezeiten.

Optischer Pulsmesser auf der Rückseite

Fast schon selbstverständlich: Die Polar Grit X ist auf der Rückseite mit einem optischen Pulsmesser ausgestattet, der auf Wunsch auch nachts arbeitet. Dann darfst du die Uhr aber natürlich nicht ablegen. Zudem hast du die Möglichkeit, über eine Schlafanalyse herauszufinden, wie gut du dich nachts erholt hast. Hast du die Uhr per Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden, kannst du dir Benachrichtigungen zu Anrufen, Nachrichten, E-Mails und Kalenderereignissen auf dem Touchscreen anzeigen lassen.

Für die Energieversorgung ist ein 346 mAh großer Akku zuständig. Im Uhrenmodus mit kontinuierlicher Pulsmessung verspricht Polar eine Laufzeit von bis zu einer Woche, im Trainingsmodus (GPS und Pulsmessung) hält der Energiespeicher nach Herstellerangaben bis zu 40 Stunden durch. Du kannst aber verschiedene Energiesparoptionen auswählen, um die Laufzeit zu verlängern.

Polar Grit X Smartwatch ist kein Schnäppchen

Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: Was kostet die Polar Grit X Sport-Smartwatch? Die Antwort: 429,95 Euro. In der Größe M/L (145-215 Millimeter Handgelenksumfang) kannst du sie dir ab sofort zum Beispiel über die Polar-Homepage in Schwarz und Grün-Silber sichern. Für kleinere Handgelenke (130-190 Millimeter) ist sie in der Größe S in Weiß-Silber zu haben.