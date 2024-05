Pokémon Go: Diese Tage solltest du dir unbedingt frei halten

Niantic hat bekannt gegeben, an welchem Tagen der nächsten Jahreszeit besonders wichtige Events stattfinden. Dazu gehören nicht nur Community Days, sondern auch Events wie Raid Days und ein mysteriöses Event, über das noch nicht viel bekannt ist. Leidenschaftliche Spieler sollten sich diese Tage auf jeden Fall frei halten, um keine zeitlich limitierten Boni zu verpassen.

Pokémon Go: Community Days

Community Days sind eines der beliebtesten Events in Pokémon Go. Obwohl der Name ein ganztägiges Event verspricht, dauert der Hauptteil des C-Days lediglich drei Stunden. Während dieser drei Stunden spawnen besonders viele Pokémon in der Wildnis. Welches Pokémon beim jeweiligen Community Day im Vordergrund steht, ändert sich dabei jedes Mal und wird meist kurz vorher bekannt gegeben. Zusätzlich gibt es immer viele spannende Boni für Spieler, von denen du während der drei Stunden profitieren kannst. Zu den besten Boni gehören unter anderem dreifache Erfahrungspunkte, doppelter Fang-Sternenstaub und eine kürzere Brutdistanz für Eier.

Ein weiterer genialer Bonus ist eine stark erhöhte Shiny-Chance. Wer die schillernden Pokémon also gerne sammelt, der sollte Community Days in Pokémon Go keinesfalls verpassen. Die nächste Jahreszeit beginnt in Pokémon Go am 1. Juni. Die Community Days finden am 9. Juni, am 21. Juli und am 31. August statt. Im Juni gibt es zusätzlich am 22. einen Community Day Classic. Zum Community Day Classic bringt Niantic ein Pokémon zurück, das in der Vergangenheit bereits einen C-Day hatte.

Raid-Tage und mehr

Wie bereits angekündigt, gibt es in der nächsten Jahreszeit nicht nur Community Days, deren Daten du dir frei halten solltest. Am 29. Juni findet zusätzlich ein Raid-Tag statt, an dem sich alles um Raids dreht. Am Samstag und Sonntag, dem 10. und 11. August, findet ein Crypto-Raid-Wochenende statt. Dabei solltest du bedenken, dass Crypto-Raids nur vor Ort gespielt werden können.

Am 27. Juli findet ein mysteriöses Event statt, über das bisher nicht viel bekannt ist. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Zusatz-Event im Rahmen des globalen Go Fests. Oft gibt es während des Go Fests verschiedene Challenges, die Spieler bezwingen müssen. Gelingt dies, dann kannst du dich auf ein zusätzliches Event freuen. Alle Informationen findest du auch im Pokémon Go Blog.