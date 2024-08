PlayStation 5 Pro: Erstes Foto der Konsole verunsichert Gamer

Auf der Gamescom war die PlayStation 5 Pro bei mehreren Entwicklern im Gespräch und auch Sony selbst hat im August von einem neuen Produktrelease noch in diesem Jahr gesprochen. Via X (ehemals Twitter) ist nun eine Skizze aufgetaucht, die das Design der kommenden Konsole zeigen soll.

So sieht die PlayStation 5 Pro aus

Wenig überraschend bekommt die PS5 Pro keinen komplett neuen Look, sondern behält ihr schlankes, hohes Design. Größte optische Neuerung sind drei auffällige Streifen auf der Seite der Konsole. So lassen sich in Zukunft alle drei Varianten einfach auseinanderhalten. Die PS5 Slim hat einen Streifen und die original PS5 keinen.

Die Seitenpanels sollen sich weiterhin tauschen lassen und seien mit den Panels der Slim-Version kompatibel. Eine Entwickler-Version der PlayStation 5 Pro ist zudem mit einem 2 Terabyte großem Speicher ausgestattet. Gut möglich, dass auch die Verkaufsversion mit doppeltem Speicherplatz auf den Markt kommt. So hat auch Microsoft vergangene Woche bei beiden Xbox-Modellen den Speicherplatz verdoppelt. Der größere Speicher könnte auch aus einem anderen Grund benötigt werden.

Neue Konsole ohne Laufwerk?

Die Skizze zeigt die PlayStation nämlich als Modell ohne Laufwerk. Bisher hatte Sony immer die Version mit Laufwerk in den Vordergrund gestellt und die Variante ohne Laufwerk als günstigere „Digital Edition“ vermarktet. Könnte die PlayStation 5 Pro komplett ohne Laufwerk erscheinen?

Für Sony hätte dies gleich mehrere Vorteile. So spart man sich durch das fehlende Laufwerk Lizenz- und Herstellungskosten. Zudem sind die Margen bei digitalen Spielen höher und es gibt keinen Gebrauchtmarkt. Dennoch ist eine PlayStation 5 Pro ohne Laufwerk eher unwahrscheinlich. So könnten Spieler ihre bestehenden PS5-Spiele nicht auf der neuen Pro-Konsole zocken. Bei der PS Slim gibt es das Laufwerk als optionales Zubehör für 120 Euro. Möglicherweise wird Sony die PS5 Pro also ohne Laufwerk auf den Markt bringen, um digitale Spiele zu pushen. In diesem Fall hätten Spieler aber weiterhin die Möglichkeit, das Laufwerk als optionales Zubehör nachzukaufen.

Mehr wissen wir in spätestens einem Monat, wenn die PS5 Pro Gerüchten zufolge vorgestellt wird. Klarheit gibt es hingegen bereits beim Controller. Hier soll es kein neues Modell geben.