Zum Vatertag: Obi-Gewinnspiel verspricht einfach zu viel

Auf WhatsApp macht derzeit eine Obi-Gewinnaktion die Runde. 5.000 glücklichen Gewinnern soll vom Baumarkt ein Gasgrill überreicht werden – und zwar vollkommen kostenlos. Die Teilnahme erfolgt dabei über einen mitgelieferten Link. Diesen solltest du jedoch unter gar keinen Umständen anklicken.

Obi-Gewinnspiel von Cyberkriminellen geplant

Leider weiß Obi nichts von der eigenen Aktion. Denn obgleich ein Obi-Bieber die WhatsApp-Nachricht veredelt, stammt diese von Betrügern, die den Namen der Baumarkt-Handelskette dazu missbrauchen, um sich das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Hinter solchen Links verbergen sich in der Regel entweder Trojaner-Viren, die sich auf dem Smartphone installieren und beispielsweise die Zugangsdaten zum Online-Banking herausfinden sollen. Oder aber, es handelt sich dabei um eine sogenannte Phishing-Masche. In diesem Fall landest du üblicherweise auf einer Website, die der eines Unternehmens – in diesem Fall Obi – zum Verwechseln ähnelt. Hier fragen Betrüger unter einem Vorwand deine Zugangsdaten ab. Anschließend können die Cyberkriminellen unter anderem Identitätsdiebstahl begehen, deine Zugänge im Darknet verkaufen oder dein Konto belasten.

Dass es sich bei der Gewinnaktion um eine Betrugsmasche handelt, merkt man unter anderem daran, dass die Baumarktkette den eigenen Namen üblicherweise in Großbuchstaben schreibt. Ferner führt die länderspezifische Top-Level-Domain „.ru“ nach Russland, so wie „.de“ zur Bundesrepublik Deutschland gehört. Überdies verbreitet Obi Gewinnspiele ausschließlich über die eigenen Social-Media-Kanäle oder die Website. Entsprechend handelt es sich bei allen auf WhatsApp verfügbaren Gewinnaktionen um Fälschungen, die du nicht weiterleiten solltest – auch dann nicht, wenn du im Rahmen des Gewinnspiels dazu aufgefordert wirst.

Obi-Gewinnspiel-Betrugsmasche

So schützt du dich vor Phishing & Viren

Eine Prise Misstrauen ist generell das beste Werkzeug, um sich vor Phishing-Maschen und Viren zu schützen. Weiterhin solltest du überall, wo es möglich ist, eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten. Diese kann im Alltag zwar etwas störend sein, schützt dich jedoch zuverlässig vor Phishing. Mit Blick auf Schadprogramme empfiehlt sich derweil ein Antivirus-Tool – auch auf dem Smartphone. Wie du dein Mobiltelefon sonst noch schützen kannst, verrät unser Ratgeber zur Handy-Sicherheit.