O2 startet Unlimited-Flats zum Kampfpreis

Unlimited-Offensive Teil 2: Nachdem die Deutsche Telekom unter der Woche mit neuen Handtarifen samt unlimitiertem Zugang zum mobilen Internet für Aufsehen sorgte, zieht jetzt Telefónica Deutschland bei der Kernmarke O2 nach. Ab sofort stehen dort verbesserte Unlimited-Tarife für private Mobilfunk-Vertragskunden zur Verfügung. Das allein ist keine große Überraschung, denn bei O2 lassen sich schon seit vielen Monaten Handytarife mit unlimitiertem Datenvolumen buchen. Die eigentliche Besonderheit sind die jetzt aufgerufenen Preise. Im günstigsten Fall gibt es eine Unlimited-Flat auf dem Handy ab sofort nämlich für weniger als 20 Euro im Monat.

O2 senkt die Preise für Unlimited-Tarife auf dem Handy

Im Kern besteht bei O2 die Auswahl zwischen drei aktualisierten Unlimited-Tarifen. Sie kosten zwischen 19,99 und 29,99 Euro im Monat und bieten unbegrenztes Datenvolumen für die Nutzung auf dem Handy. Ideal für Audio- und Videostreaming sowie mobiles Gaming unterwegs. Außerdem ist eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive. Und es gibt bei Bedarf sogar eine eigene Festnetznummer, über die du auf dem Smartphone erreichbar bist. Ein wertvolles Extra besonders dann, wenn dich Freunde aus dem Festnetz über eine dort geschaltete Flatrate auf dem Handy erreichen möchten. Unterschiede musst du bei den neuen O2-Tarifen aber beachten, wenn es um die Surfgeschwindigkeit und die Art des inkludierten Datenvolumens geht, das sich hierzulande über das LTE- und 5G-Netz von Telefónica Deutschland nutzen lässt.

Die volle Bandbreite an Inklusivleistungen gibt es nämlich nur im Tarif O2 Mobile Unlimited Max. Für 29,99 Euro monatlich bekommst du hier so viel Datenvolumen, wie du möchtest. Uneingeschränkt und mit bis zu 300 Mbit/s im Downstream sowie maximal 50 Mbit/s um Upload. Wenn dir 15 Mbit/s im Downlaod und maximal 10 Mbit/s im Upload reichen, kannst du dich alternativ für den Tarif O2 Mobile Unlimited Smart entscheiden, der nur 19,99 Euro im Monat kostet. Und dann gibt es noch den Tarif O2 Mobile Unlimited on Demand. Der kostet wiederum 24,99 Euro im Monat, ist aber beim Datentraffic eingeschränkt. Pro Tag gibt es regulär nämlich nur 10 GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s im Downstream. Wer nach Verbrauch der 10 GB weiter schnell im Internet surfen möchte, kann unlimitiert und kostenlos per SMS einzelne Datenpakete mit je 2 GB weiterem Datenvolumen nachbuchen.

O2 Unlimited Tarife im Vergleich.

Unlimited-Flats mit einem Monat Mindestvertragslaufzeit teurer

In allen Fällen musst du einen einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro bezahlen. Und es gilt eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Wenn du dich dafür entscheidest, eine Laufzeit von nur einem Monat auszuwählen, steigt die monatlich zu zahlende Grundgebühr abhängig vom von dir gewählten Tarif um bis zu 15 Euro im Monat. Erhältlich sind die neuen Unlimited-Tarife von O2 mindestens bis zum 5. Mai 2025. Auf Wunsch lassen sich die Tarife auch mit einem neuen Smartphone kombinieren. Dann steigt aber in aller Regel der monatlich zu zahlende Grundpreis.

