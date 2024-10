Nutzer genervt: Warum sich die Inhalte auf Threads bald ändern könnten

Adam Mosseri, Chef von Instagram, hat das Problem nun öffentlich eingeräumt und versichert, dass Facebook-Mutter Meta daran arbeitet, die Plattform zu verbessern. Doch wie sieht die Lösung aus?

Meldefunktionen für Engagement-Posts bei Threads?

Das Problem liegt in der Funktionsweise des Algorithmus von Threads. Er bevorzugt Beiträge, die viele Kommentare oder Reaktionen generieren. Das führt dazu, dass einfache Fragen oder provokante Themen überproportional häufig angezeigt werden. Während solche Posts die Interaktion steigern sollen, frustrieren sie viele Nutzer, da sie echte, wertvolle Inhalte verdrängen.

Eine mögliche Lösung, über die spekuliert wird, ist eine stärkere Einbindung der Nutzer in den Prozess der Content-Kontrolle. Zwar hat Meta bisher noch keine konkreten Details dazu veröffentlicht, aber es liegt nahe, dass in Zukunft Funktionen kommen könnten, mit denen Nutzer problematische Beiträge wie Engagement-Posts melden können. Mit diesen Änderungen will Meta sicherstellen, dass sinnvolle Interaktionen und echte Beiträge wieder mehr Raum bekommen. Damit würden taktische Klickfänger sich nicht länger durch in den Hintergrund drängen.

Hilfreich für Algorithmen und Community?

Eine solche Option wäre nicht nur für die Algorithmen hilfreich, um zwischen wertvollen und oberflächlichen Inhalten zu unterscheiden, sondern würde auch der Community mehr Macht über die eigenen Feeds geben. Diese Art von nutzerbasiertem Feedback könnte entscheidend sein, um Threads wieder zu einem Ort für echte und authentische Diskussionen zu machen. Ähnlich wie auf Instagram, wo die Plattform erfolgreich gegen Follower-Tausch-Programme vorging, könnte Threads durch solche Maßnahmen seine Qualität langfristig sichern.