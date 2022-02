Nissan Leaf (2022): Aktualisierte Neuauflage des Stromer-Klassikers

Der Nissan Leaf gilt als erstes Großserien-Elektroauto der Welt. Jetzt erstrahlt er in der Ausführung des Jahres 2022 in neuem Glanz. Das neue Modell soll ab dem 1. April zur Verfügung stehen und einen Vorgeschmack auf das geben, was der japanische Autobauer ab Sommer hinsichtlich einer Produktoffensive plant: die vollständige Elektrifizierung seiner Flotte.

Kleinere Design-Updates

Überzeugen möchte Nissan alle potenziellen Käufer auch mit kleineren Styling-Updates, die, so hofft der Hersteller, zu einem dynamischeren Auftritt verhelfen sollen. Dafür sind etwa die wahlweise in 16 oder 17 Zoll verfügbaren Leichtmetallfelgen mit einer glatten, schwarzen Oberfläche versehen. Sie soll nicht nur mehr Sportlichkeit vermitteln, sondern auch einen gewissen Premium-Charakter. Hinsichtlich der Lackierungen stehen jetzt sechs einfarbige und fünf zweifarbige Optionen zur Wahl. Neu sind die Farben Universal Blue und Magnetic Blue. Viel mehr hat sich gegenüber dem bisher schon verfügbaren Modell aber nicht getan.

Erhältlich ist das aktualisierte E-Auto demnach wie gewohnt mit zwei Batteriegrößen. Einerseits mit einem 40 kWh großen Energiespeicher, aber auch mit einer 62 kWh großen Batterie. Letztgenanntes Modell gestattet unter optimalen Bedingungen eine Reichweite von bis zu 385 Kilometern nach WLTP-Norm, verspricht der Nissan. Bei der kleineren Batterie sind es – immer noch gut geeignet für den städtischen Pendelverkehr – bis zu 270 Kilometer. Die Leistung liegt bei 110 kW / 150 PS bei der kleinen und bei 160 kW / 218 PS bei der großen Batterie-Variante. Der Antrieb erfolgt über die Vorderachse.

Auf Wunsch gibt es den Nissan Leaf (2022) auch in einer zweifarbigen Ausführung zu kaufen.

Im Innenraum soll ein neues Infotainmentsystem den Geschmack potenzieller Käufer treffen. Es ist nicht nur mit dem von Nissan bekannten ProPilot-System für eine aktive Abstandsregelung ausgestattet, sondern lässt sich per Android Auto und Apple CarPlay auch mit dem Smartphone des Fahrers verbinden. Auf Wunsch ist es zudem über Amazons Sprachassistent Alexa möglich, aus den heimischen vier Wänden heraus unter anderem die verbleibende Reichweite abzufragen.

Was kostet der Nissan Leaf (2022)?

Wenn der Nissan Leaf (2022) ab April in den Handel kommt, wird die Basisausstattung des Fahrzeugs die 30.000-Euro-Schwelle nicht überschreiten. Nissan verspricht einen Einstiegspreis in Höhe von 29.990 Euro – abzüglich Umweltbonus. Auch finanziell hier gibt es gegenüber dem Vorgänger also keine Änderungen. Abgesehen von den immer weiter steigenden Strompreisen natürlich – aber sie sollen ja bald sinken.

Ein ganz neues und etwas größeres Elektroauto von Nissan steht übrigens auch schon in den Startlöchern: der Nissan Ariya.