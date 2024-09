Nintendo kündigt neues Pokémon-Spiel fürs Smartphone an

Die Pokémon Sammelkarten haben in den vergangenen Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Dieser Trend zeigte sich auch auf der Gamescom, wo inzwischen jeder zweite Shop der Merch-Halle Sammelkarten anbietet. Mit Pokémon Pocket soll das Sammeln von Pokémon-Karten digital werden.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket vorgestellt

In Pokémon Pocket geht es um das Sammeln von Pokémon-Karten. Neben digitalen Kopien der Karten aus Papier soll es auch exklusive Karten mit neuen visuellen Effekten geben, welche auf Papier nicht umsetzbar sind. Wie in der Variante aus Papier wird es Booster-Packs mit zufälligen, neuen Karten geben. Zwei davon erhält jeder Spieler pro Tag kostenlos.

Generell wird das Spiel kostenlos angeboten. Es soll jedoch In-App-Käufe geben. Gut möglich, dass man weitere Booster also gegen Echtgeld erwerben kann. Hierzu ist bisher jedoch noch nichts Offizielles bekannt.

Auf der Gamescom in Köln konnte ich bereits einen ersten Blick auf das unveröffentlichte Spiel werfen. Das Öffnen der Booster macht Spaß und besondere Karten sind mit schönen Animationen versehen. Andere Funktionen konnte man vor Ort nicht ausprobieren. Jedoch soll man mit den Karten auch Tauschen und Spielen können.

Karten tauschen und Duelle spielen

Die eigene Kartensammlung kann man nicht nur mit neuen Boostern erweitern. So soll es auch möglich sein, mit Spielern Karten zu tauschen. Mit Details zu dieser Funktion hält man sich leider zurück und auch der Trailer verrät nicht viel. Vermutlich wird es einen Marktplatz geben, auf dem Spieler ihre Karten anbieten können.

Einen kurzen Einblick gewährt der Trailer hingegen in eine weitere Funktion von Pokémon Pocket: die Duelle. So kann man mit seinen Karten online gegen andere Spieler antreten. Die Regeln basieren hierbei auf den klassischen Regeln des Sammelkartenspiels, jedoch in einer angepassten Version, um kürzere Duelle zu ermöglichen.

Die neue App ist ab dem 30. Oktober für iOS und Android verfügbar.

Pokémon Live VS. Pokémon Pocket

Mit dem Pokémon Sammelkartenspiel Live gibt es bereits ein digitales Spiel rund um die beliebten Sammelkarten. Jedem physischen Booster aus Papier liegt ein Code bei, mit dem man dasselbe Päckchen Karten auch digital in Pokémon Live öffnen kann. Soll Pokémon Pocket dieses Spiel nun ersetzen?

Danach sieht es nicht aus. So wurde Pokémon Live erst im vergangenen Jahr grundlegend überarbeitet und erstrahlt seitdem im neuen Glanz. Folglich werden wohl beide Spiele nebeneinander existieren. Pokémon Live richtet sich eher an bestehende Spieler und Fans der Sammelkarten aus Papier, während sich das neue Pokémon Pocket mehr an eine neue Zielgruppe zu richten scheint.