Neues Amazon-Gadget erkennt unsichtbare Gefahren bei dir zu Hause

Klein, handlich und ziemlich unauffällig: So präsentiert sich ein neues Smart-Home-Zubehör, das jetzt von Amazon vorgestellt wurde: der Smart Air Quality Monitor. Hinter dieser etwas sperrigen Bezeichnung steckt ein cleveres Gerät, das in der Lage ist, die Luftqualität in jenem Raum zu messen, in dem es aufgestellt wurde.

So behältst du die Luftqualität bei dir zu Hause stets im Blick

Vielleicht fragst du dich, warum du nicht nur die Luft draußen stets im Blick behalten solltest, sondern auch in Innenräumen. Eine Antwort auf diese Frage liefert die US-Umweltschutzbehörde. Sie hat herausgefunden, dass einige Luftschadstoffe in Innenräumen zwei- bis fünfmal häufiger vorkommen als im Freien. Und genau an dieser Stelle kommt der Smart Air Quality Monitor zum Einsatz. Er misst fünf Faktoren, die Nutzern dabei helfen können, die Luftqualität in den heimischen vier Wänden zu verbessern.

Feinstaub (PM)

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)

Kohlenmonoxid (CO)

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Der Amazon Smart Air Quality Monitor misst die Luftqualität in Innenräumen.

Sollte das Gerät eine Veränderung der Luftqualität feststellen, benachrichtigt es über die Alexa-App auf dem Smartphone alle Bewohner, die dies wünschen. Alternativ können auch die smarten Echo-Lautsprecher von Amazon eine passende Mitteilung abspielen. Der Smart Air Quality Monitor ist dazu nicht in der Lage. Denn über ein Mikrofon oder einen Lautsprecher verfügt er nicht. Dafür ist er über eine Farb-LED in der Lage, die aktuelle Luftqualität zu signalisieren. Etwas überraschend: Das Gerät verfügt nur über Single-WLAN (2,4 GHz) und Bluetooth 4.2. Zudem dient ein Micro-USB-Anschluss als Stromquelle. Das wirkt etwas altbacken.

Wichtige Informationen zur Luftqualität auch auf Abruf

Dann besteht etwa die Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen oder einen gegebenenfalls vorhandenen Luftreiniger einzuschalten. Ferner ist es über die Alexa-App und über jedes Alexa-fähige Gerät möglich, die Luftqualität im Zuhause zu prüfen. Vor allem durch Kohlenmonoxid kann beispielsweise über eine defekte Gastherme eine lebensbedrohliche Gefahr ausgehen. Der Luftqualitätsmesser von Amazon kann dabei helfen, diese Gefahr zu minimieren. Allerdings weist Amazon darauf hin, dass der Smart Air Quality Monitor nicht über eine Zertifizierung als Kohlenmonoxidmelder verfügt.

Über ein Echo Show-Gerät oder die Alexa-App erhalten Kunden außerdem auf Wunsch detaillierte Informationen zum Luftqualitätswert sowie zur Luftqualität im zeitlichen Verlauf. Dort erfahren sie außerdem, wie scheinbar simple Maßnahmen wie das Öffnen eines Fensters, das Reinigen von Lüftungsschlitzen oder der Einsatz eines Luftreinigers die Luftqualität im Laufe der Zeit positiv beeinflussen können.

Was kostet der Amazon Smart Air Quality Monitor?

Vorbestellungen des Smart Air Quality Monitor von Amazon sind ab sofort möglich. Und das zu einem Preis von 79,99 Euro. Die Auslieferungen der Vorbestellungen starten ab dem 7. Dezember, sodass das kleine Gadget sich auch gut als Weihnachtsgeschenk eignet.

