Neue SIM-Karte an Weihnachten: So geht’s in 30 Minuten

Wenn du statt deines bisher ganz alten Handys nun ein ganz neues unterm Weihnachtsbaum gefunden hast, dann wird deine bisherige SIM-Karte vermutlich nicht mehr passen. Damit du das Handy trotzdem schon an Weihnachten nutzen kannst, Unser Tipp, dein neues Smartphone möglichst sofort online zu bringen, funktioniert nur, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Die eine Voraussetzung ist, dass das neue Handy über eine eSIM-Funktion verfügt. Bei den allermeisten Handys ist das inzwischen der Fall. Außerdem funktioniert der Trick nur, wenn du dich für eine neue Rufnummer entscheidest und deine bestehende Rufnummer zunächst auf deinem alten Handy belässt. Das ist aber einerseits tariflich nur ein kleines Problem und andererseits spielt es bei einem ersten Handy für dein Kind oder deine Eltern keine Rolle.

Die moderne Rettung: eSIM per Push

Besonders einfach ist es, eine SIM-Karte beim Telekom-Discounter Fraenk. Buchen kannst du hier einen Tarif, der nur 10 Euro kostet und monatlich kündbar ist. Das ermöglicht auch, zwei Handys parallel zu betreiben, bis du eine neue SIM-Karte für deinen alten Vertrag hast. Möglich ist das über die Fraenk-App. Diese kannst du dir im Apple AppStore oder im Google PlayStore herunterladen, gibst deine Daten ein, bezahlst per Paypal und identifizierst dich mit deinem Ausweis per Videochat. Schon während der Buchung per App überprüft Fraenk, ob dein Handy die eSIM per Push-Verfahren unterstützt. Nur dann kannst du die eSIM buchen. Andernfalls bleibt auch bei Fraenk nur die klassische SIM-Karte per Post, was dir natürlich an Weihnachten nur bedingt weiterhilft.

Welche Handys die eSIM per Push von Fraenk unterstützen, hat die Marke unter dem Dach von Congstar auf ihrer Homepage aufgelistet. Es sind unter anderem zahlreiche iPhones, sowie die Samsung-Handys der Serien S20, S21, S22 und S23 sowie Z Flip und Z Fold. Sobald du die Buchung abgeschlossen hast, kommt die eSIM innerhalb kurzer Zeit per Internet auf dein Handy und du kannst den Tarif nutzen. Dieser bietet dir für 10 Euro monatlich 7 GB Datenvolumen im Telekom-Netz sowie eine Flatrate für Gespräche und SMS.

Auch andere Anbieter wie Vodafone bieten das eSIM-Push-Verfahren an – jedoch nur bei Verträgen. Diese kurzfristig an Weihnachten abzuschließen, ist oft schwierig – zumal es noch die Problematik der nicht möglichen Rufnummernmitnahme gibt. Denn willst du deine bisherige Rufnummer nutzen, so musst du diese erst bei deinem bisherigen Anbieter zur Portierung freigeben. In diesem Fall dauert die Bereitstellung der eSIM – abhängig vom Datum der Rufnummernmitnahme – entsprechend länger. Einzig congstar, quasi die große Schwester von Fraenk, könnte hier eine Alternative darstellen. Der Anbieter bietet die eSIM für alle eSIM-fähigen Handys an und hat Verträge mit nur einem Monat Laufzeit im Angebot. Die Bestellung erfolgt über die Webseite und soll nach Angaben von congstar auch an Weihnachten möglich sein. Die eSIM steht binnen 30 Minuten bereit.

Die klassische Rettung: Prepaid-SIM-Karte aus der Tankstelle

Hat dein neues Handy keine eSIM-Unterstützung, musst du entweder einige Tage warten oder du fährst zur nächsten Tankstelle. Die meisten Tankstellen haben verschiedene SIM-Karten im Angebot und auch an Weihnachten geöffnet. Welche Anbieter du dort findest, ist abhängig von der Tankstelle vor Ort. Diese sind preislich jedoch oftmals nicht wirklich attraktiv, reichen aber als erste schnelle Alternative sicherlich aus.

Alle SIM-Karten haben aber eines gemein: Du musst sie aktivieren und dich identifizieren. Bei der eSIM erfolgt das online per Videochat. Bei einer an der Tankstelle gekauften SIM erklärt der Anbieter auf der Verpackung, wie das Aktivieren funktioniert. Möglich, dass das an Weihnachten nicht bei allen Anbietern reibungslos funktioniert – schließlich wollen auch die Mitarbeiter dort Weihnachten feiern.