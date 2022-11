Ganz neue Mobilfunk-Marke startet: Hier gibt’s 20 GB für 15 Euro – im Vodafone-Netz

Unter dem Namen „Dr. SIM“ startet Freenet jetzt eine neue Mobilfunk-Marke. Dahinter steckt das Freenet-Label Klarmobil und zu Beginn gibt es insgesamt sechs Tarife, die alle einen klassischen Preis-Leistungs-Ansatz verfolgen. Wir schauen uns die neuen Produkte an.

Dr. SIM: Diese Tarife stehen zur Auswahl

Das Tarif-Portfolio von Dr. SIM besteht aus drei Optionen mit monatlichem Kündigungsrecht und dreien mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Alle schicken dich ins LTE-Netz von Vodafone bei einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s Downstream, LTE50 also.

Eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS in alle Netze ist in jedem Fall inklusive, EU-Roaming ist mit dabei und auch sonst finden wir hier Tarife-Basis-Features vor – 5G ist in dieser Preisklasse wie üblich noch kein Thema.

Die monatlich kündbaren Tarife kosten jeweils eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro. Die fällt weg, wenn du dich für einen Tarif mit 24-monatiger Laufzeit entscheidest. Die monatlichen Kosten bestimmen über Sieg und Niederlage im Tarifvergleich. Nicht überraschend – sie richten sich nach dem inkludierten Datenvolumen.

Dr. SIM: So tritt die neue Marke auf

Intern gilt: Bei den Laufzeit-Tarifen gibt es immer etwas mehr fürs Geld und das Verhältnis von Datenvolumen zu Grundgebühr wird mit steigender Grundgebühr immer besser.

Monatlich kündbar: Das sind die drei Tarife

Allnet Flat 8 GB: 9,99 Euro pro Monat

Allnet Flat 16 GB: 14,99 Euro pro Monat

Allnet Flat 24 GB: 19,99 Euro

Hier buchen

Denk dran, dass hier für die Flex-Möglichkeit noch einmalige Kosten von 19,99 Euro dazukommen.

Laufzeit-Tarife: Günstiger und größer

Mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit fällt die 20-Euro-Pauschale zu Beginn weg und insgesamt sind die Tarife etwas umfänglicher gestaltet. Dafür bist du weniger flexibel.

Allnet Flat 10 GB: 9,99 Euro

Allnet Flat 20 GB: 14,99 Euro

Allnet Flat 30 GB: 19,99 Euro

Hier buchen

Für 15 Euro gibt es hier also 20 GB, der Tarif dürfte insgesamt zum Bestseller werden, wenngleich das Verhältnis beim Power-User-Tarif mit 30 GB für 20 Euro sogar noch etwas besser ist. Insgesamt ist die Tarif-Struktur klar, ergänzt das Freenet-Portfolio der aktuellen Klarmobil-, Crash- und Green-Tarife. Viel Konkurrenz kommt also bereits aus eigenem Hause. Dazu werden sich die neuen Dr. SIM-Tarife auch mit Marken wie SIMon Mobile, winSIM sowie weiteren Marken des Drillisch-Konzerns messen müssen.