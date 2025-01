Neue iPhone-Features: Darum könnte dein nächstes Handy-Upgrade teurer werden

Die neuen AI-Funktionen können von den meisten Apple-Nutzern in der EU weiterhin noch nicht verwendet werden. Bis es soweit ist, werden noch einige Monate vergehen. Erst im April soll es laut dem Unternehmen in Deutschland mit Apple Intelligence so weit sein. Nachdem die erste Welle Teil von iOS 18.1 war, kam der nächste große Schwung mit dem letzten Update im Dezember auf iOS 18.2. Mit diesem verdoppelte sich der erforderliche Speicherplatz auf deinem Smartphone, Tablet oder Mac fast. 9to5Mac verweist dazu auf ein kürzlich aktualisiertes Support-Dokument des iPhone-Herstellers.

Apple Intelligence: Speicherplatzfresser auf iPhone, iPad und Mac

Das Unternehmen sagte zuvor, dass die Apple-Intelligence-Features in iOS 18.1 nur 4 GB Speicher belegten. Hast du iOS 18.2 installiert und diese Funktionen auf dem iPhone aktiviert, sollen es mittlerweile bereits 7 GB sein. Der Speicherverbrauch durch die KI-Funktionen hat sich in kürzester Zeit fast verdoppelt.

In iOS 18.2 hatte Apple seine AI mit diversen grafischen Fähigkeiten ausgestattet. Dazu gehören etwa Genmoji oder der Image Playground. In beiden Fällen kannst du mit Hilfe von Stichwörtern oder anderen kurzen Beschreibungen ein Emoji oder Bild von deinem iPhone erstellen lassen. Alle diese Neuheiten erfordern mehr Speicherplatz.

Dieselben 7 GB gelten für jedes einzelne Gerät. Benutzt du also Apple Intelligence auf dem iPhone, dem iPad und einem Mac, belegen diese insgesamt 21 GB. Wenn dein Smartphone oder Tablet sich über zu wenig Platz beklagt, gibt es derzeit auch keine Möglichkeit, auf einzelne Features zu verzichten.

Es ist schon heute bekannt, dass Apple in den kommenden Monaten eine Reihe weiterer Features für Apple Intelligence vorstellen wird. Dazu gehören etwa große Veränderungen für Siri. Diese sollen den Sprachassistenten endlich intelligenter machen. Gleichzeitig soll dein iPhone etwa den Kontext über mehrere Apps hinweg verstehen können.

Damit soll Siri beispielsweise in der Lage sein, auf Anfragen wie „Wann landet meine Mutter?“ antworten können, indem es deine Nachrichten und Mails auf dem iPhone auswertet. Hier könnten sich die Hinweise auf die für die Antwort notwendigen Fluginformationen finden.

128 GB könnten schon bald zu wenig sein

All dies weist darauf hin, dass in Zukunft ein Smartphone mit nur 128 GB für immer mehr Anwender nicht länger ausreicht. Beim nächsten iPhone-Upgrade müssen es dann vielleicht 256 GB sein. Derzeit können wir nur spekulieren, wie hoch die Anforderungen an den Speicherplatz sein werden. Es ist aber denkbar, dass schon iOS 18.4 – welches die Veränderungen für Siri bringen soll – 10 GB oder mehr für die AI-Features belegt.