Neue Ampel für Fußgänger: Das soll sich in Berlin jetzt ändern

Schon vor zehn Jahren testete der Berliner Senat unter dem damaligen regierenden Bürgermeister Michael Müller verschiedene neue Ampel-Modelle für Fußgänger. Sie sollten die Straßen sicherer machen für Fußgänger wie auch Autofahrer. Doch außer einigen Test-Ampeln, über die sich Passanten bis heute oft wundern und sich ihrer Bedeutung nicht sicher sind, ist daraus nicht viel geworden. Nun unternimmt Berlin einen neuen Anlauf. Dass Ampeln für Fußgänger mit Zusatzinfos ausgestattet werden, ist keine Berliner Eigenheit. So siehst du beispielsweise in Hamburg an vielen Ampeln einen Countdown, wann du grün bekommst. Das ist sinnvoll, um so vielleicht den ein oder anderen Fußgänger davon abzuhalten, wegen weniger Sekunden sein Leben zu riskieren und bei Rot vor ein Auto zu rennen.

Zusätzliches Ampel-Signal: Countdown zur Räumung der Straße

In Berlin geht man lieber einen anderen Weg. Man will den Fußgänger nach Umschalten von Grün auf Rot möglichst schnell von der Straße wissen, sodass die Autos wieder fahren können. Denn der Countdown des geplanten zusätzlichen Countdownsignals, soll dir als Fußgänger anzeigen, wann du die Straße verlassen haben sollst. Der Countdown soll dabei in Form von Balken erscheinen. Gleichermaßen sehen auf dem Weg aber auch Autofahrer, dass der Fußgänger nicht bei Rot auf die Straße gelaufen, sondern die Ampel gerade erst Rot geworden ist. Das allerdings setzt voraus, dass die Autofahrer die Bedeutung dieser Ampel auch kennen.

Der Austausch soll laut der BZ im Rahmen normaler Austausch- und Umbauarbeiten vorgenommen werden, sobald ein Anbieter für die Ampeln gefunden ist. In Berlin wurden in den vergangenen Monaten allerdings viele Ampelanlagen bereits durch moderne und LED-Anlagen ausgetauscht. Bis diese mit den neuen Signalen versorgt werden, dürfte es also noch einige Jahre dauern.

Beim BUND Berlin ist man laut Tagesspiegel wenig überzeugt von der Maßnahme und nennt sie eine „ärgerliche Geldverschwendung“. Man verweist darauf, dass viele Ampeln so geschaltet seien, dass ein komplettes Überqueren bei Grün nicht möglich sein. Oft müssen die Fußgänger auf der Mittelinsel auf die nächste Ampelphase warten. Viele Fußgänger warten das nicht ab und gehen dann bei Rot über die Ampel.

Wusstest du übrigens, dass manche Fußgängerampeln zwei rote Signale haben – und das aus einem ganz profanen Grund?