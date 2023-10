Neue AirPods: Apple hat große Pläne für die beliebte Kopfhörer-Familie

Die AirPods sind nicht nur bei iPhone-Besitzern beliebt. Egal, ob du Fan der kleinen Ohrstöpsel oder der großen Over-Ear-Kopfhörer bist, laut Bloombergs Mark Gurman darfst du dich in den kommenden Monaten über diverse Neuheiten freuen. Der in der Regel gut informierte Apple-Insider schreibt, dass alle derzeit angebotenen Modelle überarbeitet werden sollen. Darüber hinaus will das Unternehmen einige bislang sehr beliebte Varianten endgültig aus dem Programm nehmen.

Schenkt man dem Bloomberg-Reporter Glauben, sollen die regulären AirPods-Modelle ohne zusätzliche Anhängsel im Namen den Anfang machen. Die bislang angebotenen AirPods 2 und 3 sollen dann nicht länger angeboten werden. Laut Gurman soll das aktuelle Modell nicht sonderlich beliebt sein. Viele Käufer sehen angeblich keinen Grund, mehr Geld für die besser ausgestattete 3. Generation auszugeben. Sie greifen daher weiterhin lieber zu den älteren und günstigeren Kopfhörern.

Als Nachfolger wird Apple laut Bloomberg gleich zwei Varianten antreten lassen. Beiden gemeinsam ist ein neues Design, das sich zwischen den aktuellen AirPods 3 und der Pro-Version einreiht. Beide sollen auch weiterhin einen kleinen Stamm haben.

Das bessere Modell der beiden AirPods 4 soll sich durch neue Features abheben. Dazu gehört eine aktive Geräusch­unterdrückung sowie ein verbessertes Ladecase, welches – wie die aktuelle Pro-Version – einen Lautsprecher für Apples „Wo ist?“-Unterstützung beinhaltet. Das Case soll außerdem über einen USB-C-Anschluss verfügen.

Beide Varianten sollen obendrein einen besseren Tragekomfort bieten. Austauschbare Silikontipps wie bei den AirPods Pro seien jedoch unwahrscheinlich. Die Preise sollen sich an der aktuell verfügbaren 2. und 3. Generation orientieren.

Max und Pro müssen länger warten

Wenn du auf ein zeitnahes Update der AirPods Max gehofft hast, wirst du laut Gurman jedoch enttäuscht. Die Over-Ear-Kopfhörer sollen erst gegen Ende 2024 einen Nachfolger erhalten. Die Updates halten sich hier angeblich in Grenzen. Neben dem Wechsel zu USB-C soll es lediglich neue Farben geben.

Ein Update der zuletzt aktualisierten AirPods Pro soll sogar noch später erscheinen. Die 3. Generation der Pro-Modelle wird Apple laut Gurman erst im Jahr 2025 vorstellen. Diese sollen neue Gesundheitsfeatures für Gehörschäden beinhalten. Weitere Details nannte Gurman nicht.