Neuauflage: Der beliebteste Fitnesstracker der Welt ist jetzt noch besser

Wer über Wearables spricht, dem kommt in erster Linie Apple ins Gedächtnis. Die Apple Watch ist trotz ihres hohen Preises die beliebteste Smartwatch der Welt. Hier kann kein anderes Unternehmen Apple das Wasser reichen. Doch auf Platz zwei folgt nicht etwa Samsung oder Huawei. Mit Xiaomi hat sich hier ein chinesisches Unternehmen festgebissen und punktet vor allem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zwar besitzt Xiaomi mehrere Wearables im Portfolio. Das Mi Band ist aber mit Abstand das beliebteste unter den Käufern. Immer wieder ist das Fitness-Armband bei Aldi oder Lidl im Angebot und kostet häufig nicht mehr als 20 Euro. Das aktuelle Modell, das Xiaomi Mi Band 4, ist aktuell für rund 30 Euro zu haben.

Xiaomi Mi Band 5: Auf diese Funktion haben viele gewartet

Mit dem Mi Band 5 hat Xiaomi nun ein neues Modell des beliebten Fitness-Tracker vorgestellt. Momentan ist es zwar nur über chinesische Shop erhältlich. Jedoch ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns in den Geschäften zu haben sein wird. Die Änderungen gegenüber dem Vorgängermodell sind nicht überwältigend. Einerseits. Denn Xiaomi hat lediglich den Bildschirm etwas vergrößert und eine Möglichkeit geschaffen, das Wearable aufzuladen, ohne dass man es dafür jedes Mal aus dem Armband drücken muss.

Andererseits aber verkauft Xiaomi das Mi Band 5 in zwei Versionen. Die zweite, ein wenig teurere Variante besitzt NFC. Das mag nun wahrlich nicht revolutionär klingen. Jedoch erlaubt es diese Funktion kontaktlos an der Supermarktkasse via Google Pay zu bezahlen. Was dem Mi Band aber weiterhin fehlt: GPS.

So günstig ist das Mi Band 5

In China verkauft Xiaomi das Mi Band 5 für umgerechnet rund 24 Euro. Die Variante mit NFC kostet nur 5 Euro mehr. Wie teuer das Fitness-Armband sein wird, wenn es den deutschen Handel erreicht, steht derweil noch nicht fest. Schaut man sich den Preis zum Marktstart des Xiaomi Mi Band 4 an, der bei rund 40 Euro lag, könnte das Nachfolgemodell zu Beginn ähnlich viel kosten. Die NFC-Version dürfte einen Preis von 50 Euro nicht überschreiten.

Doch selbst wenn Xiaomi zum Marktstart knapp 50 Euro verlangen wird, dürfte der Preis recht schnell fallen. Und ein Angebot bei Aldi und Lidl in greifbare Nähe rücken.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.