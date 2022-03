Nach Samsung-Skandal: Auch Xiaomi belügt die Nutzer seiner Handys

Anfang März richtete sich der Blick auf Samsung. Das Unternehmen geriet massiv in die Kritik und sorgte ungewollt für Schlagzeilen. Der Vorwurf: Die Koreaner machen viele Handys bewusst langsamer, als sie sein könnten. Samsung gab den Fehler zu und kündigte an, das Problem aus der Welt schaffen zu wollen. Nun trifft ebendieser Vorwurf auch Xiaomi. Das chinesische Unternehmen steht im Verdacht, ebenfalls die Leistung von Handys vieler Nutzer in bestimmten Situationen zu drosseln. Der Ausschluss aus bestimmten Bestenlisten ist bereits beschlossen.

Xiaomi: So gaukelt man Nutzern etwas vor

Xiaomi drosselt die Leistung seiner neuen Xiaomi-12-Reihe. Das hat der auf Android-Smartphones spezialisierte Blog „Android Police“ herausgefunden. Wer bestimme Apps öffnet, dem steht nicht die ganze Power des Prozessors zur Verfügung, so die Tester. Xiaomi reduziert die Leistung um bis zu 50 Prozent. Das Perfide daran: Die Xiaomi-Handys erkennen, wenn sie in sogenannten Benchmark-Test von Geekbench auf ihre Performance hin untersucht werden und liefern für diese Tests ihre volle Leistung. Diese steht dem Nutzer aber de facto nicht zur Verfügung.

Während Xiaomi sich noch Zeit lässt auf diese Vorwürfe zu antworten, haben die Entwickler von Geekbench bereits reagiert. Zum Ende dieser Woche verschwinden die Modelle der Xiaomi-12-Reihe aus den Bestenlisten. Noch ist unklar, ob auch weitere Handys des Herstellers von der Leistungsdrossel betroffen sind. Sollte das nachweislich der Fall sein, dürften Modelle wie das Xiaomi Mi 11, das auf Platz 3 der Geekbench-Charts liegt und das Poco F2 Pro, das den zweiten Platz innehat, ebenfalls aus den Bestenlisten verschwinden.

Apple, Samsung, OnePlus: Diese Unternehmen täuschen Käufer ihrer Produkte

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Handy-Hersteller in der Kritik steht, Handys bewusst langsamer zu machen. So hat einst Apple einige seiner iPhone-Modelle gedrosselt, wenn der Akku nicht mehr die volle Power hatte. Und auch OnePlus kam vergangenes Jahr in die Schlagzeilen, da man zum Wohl der Akkulaufzeit Apps schwächte. Nachdem Samsung rund 10.000 Apps langsamer gemacht hatte, schießen nun Geekbench, Tester von Android Police und letztlich auch die Nutzer der Handys gegen Xiaomi.