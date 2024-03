Lastenräder sind schwer und unhandlich, Klappräder wackelig, Kindersitze langweilig. Das stimmt in der Regel und zum großen Teil alles. Doch was, wenn ein Hersteller mit all diesen Vorurteilen aufräumen will und ein spannendes E-Lasten-Klapprad auf den Markt bringt, das Kinder auch noch mit Formel-1-Technik schützt? Dann schauen wir genauer hin und zeigen dir, was im E-Bike steckt.

Gocycle stellt CXi und CX+ vor

Gocycle war bisher wegen seines Klapprads G4 bekannt. Das sehr außergewöhnliche Design hat der Hersteller jetzt auf ein Lastenrad übertragen, die Klappfunktion aber beibehalten. Damit geht man in beiden Fahrrad-Kategorien über bisherige Grenzen hinweg. Doch nicht nur hier hat man seinen eigenen Weg gefunden. Denn auch bei den Rädern bleibt man seiner Linie treu und verbaut keine normale Gabel und ebenso keinen herkömmlichen Hinterbau. Beide Räder werden nur von einer Seite gehalten, was das unkonventionelle Design noch unterstreicht.

Trotzdem gibt Gocycle die Belastbarkeit mit satten 190 kg an. Allein auf den Gepäckträger kannst du 60 Kilo laden. Die Zuladung erlaubt nicht nur den Transport von großen Einkäufen, sondern auch von gleich zwei Kindern. Dazu passt auch das umfangreiche Zubehörangebot. Unter anderem gibt es optional einen Kindersitz mit einem Schutzbügel, der von den Formel-1-Cockpits abgekupfert ist. Er ist dabei ähnlich geformt wie die Halo-Bügel in den Rennwagen und soll das Kind vor einem Aufprall schützen. Doch auch herkömmliche Kindersitze passen auf den ausladenden Heckträger.

Gocycle CX

Doch nicht nur beim Design geht man bei Gocycle etwas andere Wege. Auch bei den technischen Daten sind einige Kuriositäten zu finden. Der gekapselte Antriebsstrang beinhaltet einen Carbon-Riemen mit angeflanschter 5-Gang-Getriebe aus der Shimano Nexus Serie. Dieses Schaltet automatisch, ähnlich wie das G4i in unserem Test. Dazu ist der Motor nicht wie üblich im Hinterrad integriert oder als Mittelmotor ausgeführt, sondern ins Vorderrad verbaut. Er ist übrigens laut Hersteller eine Eigenentwicklung und nicht damit nicht von einem Zulieferer wie Fazua, Mahle oder Bosch. Trotzdem leistet er selbstverständlich die geregelten 250 Watt Dauerleistung und unterstützt bis maximal 25 km/h. Je nach Umständen sind mit den 375 Wh im Akku bis zu 80 km Reichweite drin. Danach muss die Batterie für 3,5 Stunden an die Steckdose.

Gocycle CX gefaltet

Mit dem Gocycle CKi und dem CX+ bremst du mit hydraulischen Scheibenbremsen. Die sind auch nötig bei einem maximalen Fahrgewicht von 220 Kilogramm. Damit du mit der dicken Fuhre auch gut gesehen wirst, gibt es integriertes Tagfahrlicht. Die beiden Versionen unterscheiden sich vor allem durch den Lenker. Denn beim Plus-Modell kommt ein neuer Lenker zum Einsatz, in dem noch mehr smarte Funktionen versteckt sind und der vor allem viel variabler einstellbar ist.

Gocycle CX

Preise und Verfügbarkeit der E-Bikes

Extravaganz hat in der Regel seinen Preis. Und so ist es auch bei den beiden neuen Gocycle CXi und CX+. Die E-Bikes sind aktuell jeweils in blau, grün, grau, orange, weiß und gelb vorbestellbar. Kannst du auf den neuen Lenker verzichten, bist du beim Gocycle CXi mit knapp 7.000 Euro dabei. Gehst du all in und orderst die Plus-Variante, legst du satte 8.000 Euro auf den digitalen Verkaufstresen. Und hierbei handelt es sich nur um die Preise für die E-Bikes selbst. Das Zubehör wie Kindersitze, Taschen oder Halterungen ist hier noch nicht eingerechnet und wurde von Gocycle auch noch nicht mit Preisschildchen ausgezeichnet.