Mieser ZDF-Trick: Zuschauer fallen reihenweise darauf rein

Im Internet kursiert aktuell eine E-Mail im Namen des ZDF, die unserer Redaktion vorliegt. Anders als bei herkömmlichen E-Mail-Betrugsmaschen lässt sich diese jedoch nicht so leicht enttarnen. Denn die E-Mail ist so perfide, dass sie Spamfilter umgeht und der Betrug erst bei genauem Hinschauen auffällt. Hier erfährst du, wie du die gefälschte E-Mail enttarnst und dich vor dem Betrug schützt.

Mein ZDF – Bestätigung deiner Registrierung

Schaust du aktuell in dein E-Mail-Postfach und findest dort eine E-Mail mit dem Betreff „Mein ZDF – Bestätigung deiner Registrierung“ vor, obwohl du dir gar kein Konto für die ZDFmediathek erstellt hast, dann bist du Ziel einer neuen Betrugsmasche geworden. Denn bei dieser täuschend echten E-Mail handelt es sich um sogenanntes Phishing. Das Ziel der Betrugsmasche ist es, dich dazu zu kriegen, einen infizierten Link in der E-Mail anzuklicken. Über diesen Link verbreiten Betrüger Viren, oder stehlen deine persönlichen Informationen.

Das Fiese an dieser E-Mail ist ihre augenscheinliche Echtheit. Vom seriösen Absender bis hin zur fehlerfreien Grammatik, diese E-Mail ist kaum als Betrug zu erkennen. Die Betrüger haben sogar einen echten Link zur Seite des ZDF hinterlegt, um dich auszutricksen.

Wie erkenne ich den Betrug?

Trotz der guten Fälschung kannst du auch diesen Betrug in wenigen Schritten entlarven. So fehlt beispielsweise die direkte Anrede mit deinem Namen. Des Weiteren kannst du in den Informationen zum Absender herausfinden, von welcher E-Mail-Adresse die Mail tatsächlich versendet wurde.

Du erkennst die gefälschte E-Mail am Absender.

Der seriös wirkende Absender ist nämlich nur vorgetäuscht. Tatsächlich wurde die E-Mail von einer gefälschten Adresse versandt, die sich anhand der vielen Zahlen im Absender erkennen lässt. Findest du die Fälschung in deinem Postfach vor, dann solltest du die E-Mail am besten sofort löschen und keinesfalls einen der Links anklicken. Generell ist immer mehr Vorsicht bei E-Mails geboten. Findest du eine E-Mail in deinem Postfach vor, die dir nicht ganz rechtens scheint, dann solltest du lieber Vorsicht walten lassen und keine Links anklicken.