Microsoft zeigt neue Xbox: Topmodell mit 2 TB Speicher

Die aktuelle Xbox-Generation mit den beiden Modellen Series S und Series X wird seit November 2020 verkauft. Um die Spannung aufrecht zu halten, verkündet Microsoft nun ein Update. Allerdings halten sich die Neuerungen in Grenzen. Den Einstieg in die Xbox-Welt markiert nach wie vor die Xbox Series S, die jetzt aber auch mit einem weißen Gehäuse angeboten.

Neben der Farbe ändert sich im Inneren außerdem die Speicherkapazität. Die Xbox kann mit einer SSD bestückt werden, die einen Speicherplatz von einem Terabyte bereithält. Microsoft verlangt für die Konsole 349 Euro – und reduziert die Preise für die bestehenden Modelle. Die schwarze Variante ist bei gleich großer SSD nun für 329 Euro zu haben.

Neue Xbox ohne Blu-ray-Laufwerk

Auch die Xbox der Series X bekommt ein Upgrade, bei dem schon der Name andeutet, worin dieses besteht: Bei der Digital Edition wird auf das Blu-ray-Laufwerk verzichtet. Für das Speichern der Spiele bekommt die Series X – wie das kleinere S-Modell – einen 1 TB großen Datenspeicher. Dafür sinkt immerhin der Verkaufspreis. Wurde die Konsole bisher für 549 Euro angeboten, so ist die neue Version bereits für 499 Euro zu haben.

Als neues Spitzenmodell liefert Microsoft künftig die 2 TB Galaxy Black Special Edition. Sie behält die grundlegende Gehäuseform der X bei, soll dem Auge des Betrachters mit silbernen, grauen und grünen Sprenkeln gefallen, die an den die Fans von Weltraum-Abenteuern an die Sterne im All erinnern sollen. Dazu wird exklusiv ein Controller mitgeliefert, bei dem das Design der Konsole widergespiegelt wird.

Technisch bringt die 649 Euro teure Konsole ebenfalls eine kleine Verbesserung im Vergleich zum Basismodell mit: Speicherhungrige können sich über eine SSD mit einem Speichervolumen von 2 TB freuen.

Microsoft setzt auf neue Spiele

Die zusätzliche Speicherkapazität könnte bitter nötig werden: Microsoft hat eine Reihe neuer Titel Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und Senua’s Saga: Hellblade II. Das neue Call of Duty:

Black Ops 6, das Xbox-Besitzer (und alle anderen Gamepass-Besitzer) schon vorm offiziellen Release in der Beta-Version anspielen können, ist 309,8 GB groß!