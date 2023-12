Die lustigsten Google-Suchen 2023 – „Wie viele Kamele bin ich wert?“

Geschenke an Weihnachten sind eine feine Sache. Oder Feuerwerk an Silvester. Doch eine andere Angelegenheit bereitet uns allen am Jahresende noch mehr Freude: Jahresrückblicke! Du möchtest dem widersprechen? Gut! In dem Fall ist mit deinem Urteilsvermögen alles in bester Ordnung. Doch ein Jahresrückblick muss nicht zwingend trocken und langweilig sein. Wir haben für dich den etwas anderen Jahresrückblick angefertigt. Im Fokus: die witzigsten Google-Suchen 2023.

Jahresrückblick 2023: Lustige, interessante und verrückte Google-Suchen

Diese Zusammenstellung beweist: Obwohl wir es nicht öffentlich zugeben würden, interessieren uns die wundersamsten Sachen. Noch vor wenigen Jahren waren wir gezwungen, solche Fragen für uns zu behalten. Doch nun gibt es das Internet und wir können unseren Wissensdurst endlich stillen. Den Anfang macht dabei eine Frage, die uns alle brennend interessiert: „Wie viele Kamele bin ich wert?“ Im Jahr 2023 haben sich etwa 16.500 Menschen (die Zahlen bilden jeweils die Anzahl an monatlichen Suchanfragen ab) diese Frage gestellt. Doch es gab auch andere „interessante“ Suchanfragen.

Eine weitere Frage, die sich 21.200 Wahrheitssuchende gestellt haben, dreht sich um die Rechtschreibung. Dabei scheint uns in erster Linie Folgendes zu interessieren: „Wie schreibt man?“ Das Wort dahinter fehlt in der Suche. Daher unsere Antwort: nicht so. Und auch die menschliche Biologie scheint nicht nur Wissenschaftlern, sondern auch dem Otto Normalverbraucher (11.600 Suchen) Kopfzerbrechen zu bereiten. Insbesondere dieser Aspekt: „Wie viele Knochen hat ein Mensch?“ Passend dazu (Stichwort: Biologie) scheinen sich viele auch um eine gesunde Ernährung zu sorgen. Nun denkst du an gekochten Reis mit Hühnerbrust und Gemüse? Falsch gedacht! Mit 1.550 Suchen interessiert uns viel eher die Frage: „Wie viel Kalorien hat ein Dürüm?“

Weiter geht’s mit einer Frage, die insbesondere Mathematiker, Historiker und frustrierte Schüler spannend finden dürfte – 4.500 an der Zahl: „Wer hat Mathe erfunden?“ Und sollte die Frage wider Erwarten unbeantwortet bleiben, werden vielleicht die 6.300 Suchenden fündig, die folgende Information benötigen: „Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache?“ Tipp: „Drölf“ ist kein reales Wort, wir haben das überprüft!

Nun zu unseren geographischen, ökonomischen und technischen Fachkenntnissen: 16.900 Bürger stellen sich monatlich die durchaus berechtigte Frage: „Wo bin ich?“ Etwas weniger, 4.250 Menschen, versuchten derweil ihre finanzielle Situation ein wenig aufzubessern und suchten online daher nach Antworten zur Frage: „Wie werde ich reich?“ Ist das geschafft, hat man eine Sorge weniger und kann sich ein iPhone leisten. Irgendein iPhone, wie es scheint. Denn monatlich stellen sich 2.850 Apple-Nutzer die Frage: „Welches iPhone habe ich?“

Zu guter Letzt noch eine interessante und völlig wertfreie Beobachtung: Die Anzahl der Suchanfragen „Putzfrau gesucht“ und „Traumfrau gesucht“ wiesen 2023 mit 5.750 zu 2.500 eine deutliche Diskrepanz auf. Putzfrauen scheinen dabei gefragter zu sein.

Weihnachtliche Suchanfragen

Zum Abschluss dieses Jahresrückblicks möchten wir noch zwei weitere Besonderheiten präsentieren: Zunächst wäre da die Suchanfrage „Nageldesigns Weihnachten“. Grundsätzlich nichts Besonderes. Allerdings befindet sich die Suchanfrage mit 8.100 Suchen auf dem sechsten Listenplatz zum Keyword „Weihnachten“. Folglich gehören Nageldesigns zu den wichtigsten Themen rund um Weihnachten. Und dann wäre da noch eine letzte Suchanfrage, welche es mit nur zwei Wörtern und einem Suchvolumen von 600 vermag, ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zu zaubern: „Adresse Weihnachtsmann“.