Live-Sport kostenlos streamen: Giro d'Italia, Bundesliga-Relegation und weitere Highlights im Mai

Neben den üblichen Free-TV-Sendern, darunter alle öffentlich-rechtlichen, bietet der TV-Streamingdienst Joyn in seinem kostenlosen Angebot bereits einige auf hochklassigen Sport spezialisierte Sender. Wählst du die kostenpflichtige (erster Monat gratis), aber jederzeit kündbare Joyn PLUS+ Option, gesellen sich noch einige weitere Sender dazu, die du sonst nicht ohne Weiteres gucken kannst und die einigen hochklassigen Live-Sport im Programm haben.

Kostenlos streamen: Diese Sport-Highlights warten im Mai auf Joyn – Giro, French Open und Bundesliga-Entscheidungen

Und viele großen Sommer-Highlights sind bei Joyn sogar komplett kostenlos streambar. Das Plus-Abo lohnt sich vor allem für alle, die ganz gezielt auf der Suche nach ihren Lieblingsinhalten sind und es diese nur dort gibt. Große, global bedeutende Events – etwa den Giro d’Italia oder die French Open – gibt es via Joyn kostenlos zu sehen. Das sind die Höhepunkte im Mai samt übertragendem Sender (alle bei Joyn gratis enthalten):

Radsport: Giro d’Italia – Bis 29.5. auf Eurosport

Darts: Premier League – am 12. und 26.5. auf SPORT1

Eishockey-WM – von 13. bis 29.5. auf SPORT1

Motorsport: Formel E GP von Deutschland in Berlin – 14.5. auf ProSieben

Fußball: Relegation für Bundesliga und 2. Liga – 19. & 20. sowie 23. & 24.5. auf Sat.1

Fußball: DFB Pokal Finale – 21.5. auf Das Erste

Tennis: French Open – ab 22.5. auf Eurosport

Fußball U21: EM-Qualifikation Deutschland–Ungarn und Polen–Deutschland – 3.6. & 7.6. auf ProSieben MAXX

Hier geht’s direkt zu Joyn

Im Frühsommer warten also tatsächlich einige Sport-Höhepunkte, die du völlig kostenlos via Joyn streamen kannst. Für jeden ist etwas dabei. Radsport-fans freuen sich auf den derzeit laufenden Giro – hier gab es auf Etappe 4 mit Lennard Kämna einen bemerkenswerten deutschen Etappensieger auf dem Ätna. Live-Fußball gibt’s mit den letzten Entscheidungen der Saison mit Auf- und Abstiegen sowie dem DFB-Pokalsieger. Und Tennis-Fans können beim Grand-Slam-Turnier „Roland Garros“ aus Paris live verfolgen, ob Rafael Nadal sich auch in diesem Jahr zum Sandplatz-König krönt.

Während des anstehenden Sommers stehen dann weitere Highlights an. So kannst du via Eurosport die Tour de France sehen – und zwar jede Etappe in voller Länge. Der Motorsport-Rennkalender mit der Formel E und der DTM. Dazu kommt auch die Leichtathletik-Saison auf Touren. Über die spezialisierten Sender Sport1+ und eSport1 kannst du beispielsweise auch aktuelle Entscheidungen im eSport live verfolgen.

Plus-Abo im ersten Monat kostenlos

Für die meisten dieser Sender reicht es, einfach nur die App von Joyn zu installieren – die gibt es für Smartphones, Tablets und auch Smart TVs. Die Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe – etwa ProSieben Maxx – kannst du ebenfalls kostenlos streamen, musst dich dafür jedoch mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Joyn PLUS+ benötigst du, wenn du die Pay-TV-Sender Sport1, eSport1 oder Eurosport 2 schauen willst.

Joyn PLUS+ ist im ersten Monat kostenlos, danach werden 6,99 Euro berechnet, das Abo ist jedoch monatlich kündbar und damit auch punktuell aktivierbar. Neben den Sport-Highlights warten weitere Streaming-Inhalte auf dich. Spannende Serien, neue wie alte Filme und einige exklusive Inhalte. Außerdem Evergreen-Serien, die du bis zu ihren Anfangs-Zeiten zurück aufleben lassen kannst. Beispiele gefällig? Serien wie “Steel Buddies”, “Goldrausch in Alaska” oder auch alle Staffeln von “Jerks” findest du auf Joyn.