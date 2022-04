Leerer Bildschirm auf der Apple Watch: So wird dir jetzt geholfen

Die im September 2020 vorgestellte Apple Watch Series 6 hat ein Problem. In einigen Fällen kann das Display laut dem iPhone-Hersteller dauerhaft leer bleiben. Schon bei früheren Modellen konnte man im Internet Berichte finden, die den Ausfall des Displays dokumentierten. Für die Series 6 hat Apple nun jedoch ein offizielles Serviceprogramm gestartet. Laut dem Unternehmen ist ein „sehr geringer Prozentsatz von Geräten“ betroffen.

Apple Watch Series 6: Diese Modelle sind vom Serviceprogramm betroffen

Apple grenzt die Probleme derzeit auf das 40-mm-Modell der Apple Watch Series 6 ein. Außerdem sind nur Geräte betroffen, die zwischen April 2021 und September 2021 hergestellt wurden.

Um festzustellen, ob deine Apple Watch zu diesen genannten Modellen gehört, kannst du auf der Seite zum Serviceprogramm die Seriennummer der Smartwatch eingeben. Diese findest du zum Beispiel auf der Apple Watch in der Aussparung für das Armband. Alternativ kannst du sie in der Watch-App auf dem iPhone im Reiter „Meine Watch“ unter „Allgemein“ > „Info“ finden. Sollte deine Watch betroffen sein, bieten Apple und die autorisierten Apple Service Provider einen kostenlosen Service an.

Du hast dann also die Möglichkeit, dich direkt an den Hersteller zu wenden und deine Watch beispielsweise in einem Apple Store reparieren zu lassen. Wenn kein Store in deiner Nähe ist, kannst du einen autorisierten Apple Service Provider kontaktieren.

Darüber hinaus kannst du die Watch auch per Mail-In-Service bei Apple einschicken. Hierzu wendest du dich an den Apple Support. Das Unternehmen hat auch ein Support-Dokument im Angebot, das die notwendigen Schritte vor dem Einsenden erklärt.

Apple weist darauf hin, dass Reparaturen möglicherweise nur in dem Land möglich sind, in dem du die Apple Watch gekauft hast. Wurde die Apple Watch jedoch in einem EWR-Mitgliedsstaat (Europäischer Wirtschaftsraum) gekauft, ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten erhältlich. Das Serviceprogramm ist für qualifizierte Modelle zwei Jahre nach dem ersten Verkauf der Series 6 im Einzelhandel gültig.