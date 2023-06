Klimaschutz ist wichtig, aber … Was wollen wir wirklich? 

Die Nutzung von alternativen Fortbewegungsmitteln wie ÖPNV, Bahn oder Fahrrad nimmt nur schwach zu. Und das, obwohl 2021 der Autoverkehr beschränkt wurde. Doch die Maßnahmen wurden von keiner Generation wahrgenommen. Somit bleibt das Auto noch immer eins der meistgenutzten, falls nicht sogar das beliebteste Verkehrsmittel. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des ADAC.

ADAC: Doch keine Zukunft ohne Auto?

Der Trend von Autofahren bleibt weiterhin bestehen. Der ADAC hat insgesamt 2.000 Menschen befragt: Davon nutzen ganze 64 Prozent an 100 Tagen im Jahr ihr Auto. Der ÖPNV wird von 26 Prozent an mindestens 100 Tagen im Jahr genutzt. Zehn Prozent nutzen die Bahn und acht Prozent das Fahrrad.

Zudem wurde auch gefragt, ob die Teilnehmer auch in fünf Jahren dieselbe Verkehrsmittelnutzung haben werden. Davon nehmen elf Prozent an, dass sie ihr Auto mehr nutzen werden und 17 Prozent gehen von einer geringeren Nutzung aus. Den Nahverkehr wollen 21 Prozent öfter nutzen und neuen Prozent wollen ihn weniger nutzen. Auch bei der Bahn und beim Fahrrad soll die Nutzung ansteigen, mit jeweils 17 und 20 Prozent. ADAC Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand sagte: „Die Menschen sind in der Mehrheit bereit, für den Klimaschutz ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, aber sie wollen dabei nicht verzichten. Deshalb ist es so wichtig, bei allen Einschränkungen immer auch die Alternativen weiterzuentwickeln und sie zu einem bezahlbaren Preis anzubieten.“

ADAC: Wird das Auto uninteressant?

Durch den Generationswandel wird das Auto nicht uninteressanter. Im Jahr 2026 vermuten junge Leute, die über 25 Jahre alt sind, dass sie häufiger mit dem Auto unterwegs sein werden. Den Flugverkehr wollen 19 Prozent künftig auch häufiger nutzen als aktuell. Jedoch kann sich diese jüngere Altersgruppe eine Zukunft ohne Verbrenner vorstellen. Falls das Angebot und die Zuverlässigkeit verbessert wird, würden sie auch den ÖPNV mehr nutzen.