Klimageld-Auszahlung: So viel soll jeder Deutsche bekommen

Die Preise für Energie, Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs steigen immer weiter. Der Grund dafür: die CO₂-Abgaben. Mit dem sogenannten Klimageld, einer staatlichen Kompensationszahlung, will die Ampel Bürgern unter die Arme greifen und einen Ausgleich für die seit Jahren steigende CO₂-Steuer auf fossile Brennstoffe schaffen. Nachdem sich die Grünen und SPD bereits einig waren, stimmt nun auch die FDP der Auszahlung zu. Und das Klimageld soll nun schneller kommen, als viele es zuletzt erwartet haben.

Klimageld kommt: So viel soll jeder erhalten

Bis vor Kurzem hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) noch erklärt, das Klimageld komme frühstens 2026. Verbraucher- und Umweltschützer gingen auf die Barrikaden und sprachen von einer „nicht akzeptablen“ Entscheidung des Ministers. Auch, weil Grüne und SPD für eine schnelle Einführung der Finanzspritze für alle Bürger waren und sind. Nun lenkt auch die FDP ein.

„Mit unseren konkreten Vorschlägen können wir den Menschen in Deutschland bereits ab 2025 ein Klimageld von fast 100 Euro auszahlen“, sagt FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der Bild-Zeitung. Doch das ist noch nicht das Ende der guten Nachricht. Denn die Klimageld-Auszahlung soll sich Köhler zufolge in den folgenden Jahren noch mal deutlich erhöhen.

Klima-Prämie sorgt für finanzielle Entlastung

Die Politik hat das Klimageld bereits vor zwei Jahren im Koalitionsvertrag zugesagt. Vor Kurzem forderte die Verbraucherzentrale: „Die Einnahmen aus dem CO₂-Preis muss die Bundesregierung über ein Klimageld an alle Verbraucher zurückerstatten. Sonst ist die CO₂-Abgabe neben den hohen Energiepreisen eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Menschen.“ Nach langem Herumeiern soll das Geld also jetzt 2025 fließen. Während ein Single-Haushalt dann 100 Euro bekommen soll, könnte eine vierköpfige Familie von einer Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro profitieren. Dass es auch einfacher geht, beweist Österreich. Dort wurde der „Klimabonus“ bereits Anfang 2022 beschlossen und im September desselben Jahres ausgezahlt.