Bei der Präsentation der Samsung Galaxy S24 Reihe stand die Software im Vordergrund. Zusammengefasst unter dem Namen Galaxy AI bringt Samsung eine Vielzahl von KI-Funktionen auf seine neuen Smartphones. Highlights sind hier unter anderem das systemweite „Circle to Search“ sowie ein neuer Foto-Editor. Bis jetzt waren diese Funktionen exklusiv auf der Galaxy S24 Reihe verfügbar. Doch das wird sich im März ändern.

Galaxy S24 Funktionen für Bestandsgeräte

So kündigt Samsung offiziell an, insgesamt 9 Geräte aus dem Vorjahr mit den neuen Funktionen der S24 Smartphones auszustatten. Hierbei handelt es sich um folgende Smartphones und Tablets:

Das Update trägt die Versionnummer One UI 6.1 und soll bereits im März erscheinen. Vermutlich wird Samsung den monatlichen Sicherheitspatch zusammen mit dem Update ausliefern.

Samsung One UI 6.1: Diese Funktionen sind neu

Wie Samsung offiziell bestätigt, kommen eine Vielzahl an neuen KI-Funktionen auf die oben genannten Smartphones und Tablets. Folgende Funktionen sind dabei:

Schreibassistent

AI Live-Übersetzung

Circle to Search

Notitzenassistent

Browsing-Assistent

Transkriptionsassistent

Generative Bildbearbeitung

Edit Suggestions

Instant Slow-Mo (nicht auf dem Galaxy S23 FE)

Besonders spannend ist etwa „Circle to Search“. Mit dieser Funktion kannst du den Home-Button gedrückt halten und anschließend einen beliebigen Inhalt (Text, Foto, Video etc.) auf deinem Display mit dem Finger umkreisen, um danach zu suchen.

Mit der AI Live-Übersetzung kannst du Telefongespräche automatisch übersetzen lassen. Die Person am anderen Ende der Leitung kann dabei jedes beliebige Telefon nutzen. Die gesprochenen Worte von beiden Gesprächsteilnehmern werden automatisch erkannt, übersetzt und von einer künstlichen Stimme in der jeweils anderen Sprache vorgelesen.

Auch bei der Bildbearbeitung ist mit KI-Unterstützung mehr möglich. So kannst du nun Objekte auf Fotos verschieben oder gänzlich verschwinden lassen.

Was passiert mit älteren Samsung-Smartphones?

Ob in Zukunft noch weitere Geräte mit den S24-Funktionen ausgestattet werden, verrät Samsung nicht. Inoffizielle Informationen zeigen jedoch, dass Samsung das One UI 6.1 Update intern bereits auf weiteren Smartphones testet. Ob diese Nutzer jedoch nur die überarbeitete Optik oder auch die neuen Galaxy AI Funktionen erhalten, geht aus diesen Tests nicht hervor. Cloud-Funktionen wie „Circle to Search“ dürften dabei einfacher für ältere Geräte umzusetzen sein als etwa die Live-Übersetzungsfunktion beim Telefonieren, welche lokal auf dem Smartphone läuft. Folgende Geräte wurden bei internen Tests entdeckt: