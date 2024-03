Jetzt kostenlos: Dieses Open-World-Game macht AAA-Titeln Konkurrenz

Der Epic Games Store schenkt dir wie immer jede Woche zahlreiche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir die Spiele „Call of the Wild: The Angler“ und „Invincible Presents: Atom Eve“ komplett kostenlos sichern. Um dir die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 28. März um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store

„Call of the Wild: The Angler“

Es gibt kaum eine Aktivität, die entspannender ist als Angeln gehen. „Call of the Wild: The Angler“ lässt dich in den Alltag eines professionellen Anglers eintauchen. Das Spiel überzeugt mit beeindruckender Grafik und wunderschöner visueller Gestaltung. Du kannst die Natur gemeinsam mit Freunden, oder auch alleine erkunden. Die Spielwelt ist von realen Orten inspiriert, was sie nochmals beeindruckender macht. Das Spiel kostet dich normalerweise 30 Euro, ist jedoch diese Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar.

The Angler überzeugt mit atemberaubender Grafik.

„Invincible Presents: Atom Eve“

Dieses spannende Spiel ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Es erzählt die Geschichte von Atom Eve, einer mächtigen Superheldin. In „Atom Eve“ deckst du ein großes Geheimnis auf und versuchst, die Gefahren und Möglichkeiten des Superhelden-Daseins gekonnt zu vereinen. Denn ein Superheld zu sein ist nicht nur gefährlich, es sorgt auch im Alltag für unvorhergesehene Probleme. In diesem Spiel lernst du Eve besser kennen als je zuvor und bekommst einen Einblick in ihren Charakter, der dir sonst verwehrt bleibt. Das Spiel kostet dich aktuell 10 Euro, ist jedoch in dieser Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich.

Nächste Woche im Epic Games Store: „Islets“

„Islets“ ist ein liebevoll gezeichneter Plattformer, der dich mit auf ein Abenteuer nimmt. Du musst dich in diesem Spiel mächtigen Monstern stellen und Verbindungen mit den Leuten um dich herum aufbauen. Damit du deinen Weg durch diese verwirrende Welt findest, begleitet dich ein hilfsbereiter Guide auf deiner Reise. Doch du solltest vorsichtig sein, denn irgendwie scheint dein Guide nicht ganz das zu sein, was er vorgibt…

Nächste Woche kannst du dir Islets komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Das Spiel kostet dich normalerweise 20 Euro und hat von Spielern sehr gute Bewertungen erhalten. Laut Kritikern kannst du mit dem Spiel nichts falsch machen, vor allem dann nicht, wenn du es kostenlos geschenkt bekommst.