Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein beliebtes Rennspiel komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 20. Juni um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Redout 2“

Du stehst auf schnelle Karren, rasante Rennen und eine Sci-Fi-Umgebung? Dann ist das aktuelle Gratis-Spiel genau das Richtige für dich. Entwickelt wurde „Redout 2“ von 34BigThings als eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele. Doch mit einer modernen Grafik aus dem Jahr 2022 vermag das Spiel auch weniger nostalgisch veranlagte Gamer zu überzeugen. Das liegt mitunter auch daran, dass Redout 2 sowohl eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne als auch einen kompetitiven Merhspieler-Modus bietet. Ferner entführt das Spiel Gamer in ein futuristisches Setting und lässt ihre Herzen höher schlagen, indem es ihnen die Kontrolle über ein Hovership überlässt. Das spiegelt sich auch in der hervorragenden Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen wider.

Üblicherweise legt das Basisspiel knapp 20 Euro auf die Preiswaage. Doch bis zum 20. Juni (um 17:00 Uhr) kann der Titel jetzt zum Nulltarif heruntergeladen und installiert werden. Mehrere dazugehörige Add-ons sowie weitere Editionen werden allerdings nach wie vor ausschließlich kostenpflichtig angeboten.

Wer das Game spielen möchte, benötigt mindestens 25 GB Arbeitsspeicher sowie 25 GB internen Speicher. Hinzu kommt ein Intel-Core-i5-3470- oder AMD-Ryzen-3-1200-Prozessor sowie eine Nvidia-GeForce-GTX-970- oder eine AMD-Radeon-RX-570-Grafikkarte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bald kostenlos: „Lego Builder’s Journey“

Schließt eine Tür, öffnet sich eine andere. Das ist auch aktuell der Fall. Ab dem 20. Juni um 17 Uhr können sich Gamer den Titel „Lego Builder’s Journey“ eine Woche lang kostenfrei sichern. Dieser wurde vom Light Brick Studio entwickelt und im Sommer 2021 veröffentlicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Lego-Spielen handelt es sich bei diesem Game nicht etwa um ein Action- oder Rollenspiel. Stattdessen tauchen Spieler ein in eine Welt voller geometrischer Rätsel, bei denen es manchmal um das Befolgen von Regeln geht und manchmal darum, diese zu brechen.

Auch dieses Spiel vermochte es trotz eines für ein minimalistisches Rätselspiel vergleichsweise hohen Kaufpreises von 16,99 Euro zu überzeugen. Darauf deutet die ebenfalls ausgezeichnete Bewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen hin.