Jetzt auch in Deutschland: Beliebter Apple-Service ab sofort verfügbar

Es ist mittlerweile üblich, dass viele neue Funktionen zuerst in den USA oder zumindest in englischsprachigen Regionen eingeführt werden, bevor sie ihren Weg nach Deutschland finden. Das beste Beispiel sind diverse Neuheiten in iOS 18, auf die Nutzer in der EU vorerst verzichten müssen. Doch es gibt auch gute Nachrichten. So bringt Apple nun eine Funktion nach Deutschland, die bereits seit 2022 in den Vereinigten Staaten genutzt werden kann. Das sogenannte „Tap to Pay“ erleichtert dir sowie dem Verkäufer das kontaktlose Bezahlen.

Apple bringt Tap to Pay nach Deutschland

Die neue Funktion verwandelt vereinfacht gesagt ein herkömmliches iPhone in ein mobiles Zahlungsterminal. Das bedeutet, dass Händler keine separate Hardware mehr benötigen – das Apple-Smartphone genügt. Du musst dich also nicht wundern, wenn du auf dem Markt oder im Handel bald deine kontaktlose Kredit- und Debitkarte, Apple Pay oder eine andere digitale Geldbörse auf ein iPhone legst, um zu bezahlen. Das Feature richtet sich damit an Händler, die eine einfache Möglichkeit suchen, um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren.

Mindestvoraussetzungen für Apples Tap to Pay sind ein iPhone Xs und die aktuelle iOS-Version. Darauf muss der Händler eine App installieren, die eine passende Zahlungsplattform anbietet. Ab heute bieten Adyen, Commerz Globalpay, myPOS, Nexi, SumUp und Viva diese an. In den kommenden Monaten sollen Mollie, Payone, Revolut, die Sparkassen-Finanzgruppe und Stripe folgen. Apple kündigte des Weiteren an, dass man Tap to Pay auf dem iPhone in den eigenen Stores nutzen wird.

Was ändert sich für Kunden?

Für dich als Kunde ändert sich bei der Nutzung nichts. Tap to Pay bedeutet lediglich, dass du in Zukunft noch häufiger kontaktlos bezahlen kannst. Die Hürde für Händler, ein eigenes Kartenterminal zu betreiben, entfällt. Stattdessen genügt ab sofort ein iPhone. Gleichzeitig können die Zahlungen praktisch überall durchgeführt werden. Der Verkäufer kann beispielsweise auf einem Markt an dich herantreten, damit du deine Karte oder dein Smartphone vorzeigen kannst.

Wie bei Apple Pay spielen Datenschutz und Sicherheit auch beim Tap to Pay eine wichtige Rolle. Die Transaktionen sind laut Apple verschlüsselt. Der iPhone-Hersteller hat keine Informationen dazu, was gekauft wird oder wer es kauft.

Tap to Pay auf dem iPhone funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von Mastercard, Visa, American Express und Discover. Laut Apple soll im Laufe des Jahres auch das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard der Sparkasse ermöglicht werden.

Tap to Pay ist nicht zu verwechseln mit Tap to Cash. Letzteres ist eine neue Funktion im kommenden iOS 18, welche das Bezahlen mit Apple Cash erlaubt. Apple Cash ist nur in den USA verfügbar. Tap to Cash ist für den Geldtransfer zwischen Freunden oder Familie gedacht – nicht für den Einkauf.