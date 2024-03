Es handelt sich dabei nach Darstellung der Verbraucherzentrale Berlin um Schreiben der Energieanbieter Primastrom, Voxenergie und Nowenergy. In ihnen würde eine „Preissenkung“ beworben. Tatsächlich handele es sich um einen Neuvertrag zu Preisen, „die immer noch weit über dem Marktdurchschnitt liegen“, so die Verbraucherschützer. Außerdem sei die Vertragsbindung zum Teil sehr lang.

Verbraucherschützer regen Stromanbieter-Wechsel an

„Diese Schreiben von Primastrom, Voxenergie und Nowenergy sind sehr irreführend“, sagt Hasibe Dündar, Energierechtsberaterin der Verbraucherzentrale Berlin. „Verbraucherinnen und Verbraucher sollten klar erkennen können, dass es sich hier um einen Neuvertrag handelt. Manche unterschreiben und bereuen es hinterher, weil sie erst dann verstehen, was sie da unterzeichnet haben.“ Die Verbraucherschützer warnen auch davor, dass die Unterzeichnung des Vertrages weitere Folgen haben könnte. So könne man gegen eine unzulässige Preiserhöhung im Altvertrag möglicherweise nicht mehr vorgehen, wenn man den neuen Vertrag unterschreibt, heißt es von den Verbraucherschützern.

Die Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass unabhängig von diesem Vorgehen der Energiemarkt derzeit in Bewegung ist und ein Wechsel des Anbieters sich lohnen kann. „Die Preise in den laufenden Verträgen sind meist teurer als in den Neuverträgen“, so die Verbraucherschützer. Neuverträge für Strombelieferung können aktuell auch zu Arbeitspreisen von unter 30 Cent je Kilowattstunde abgeschlossen werden. Das bedeute aber auch, dass einige Anbieter „zu zweifelhaften Methoden“ greifen, um die Kunden an sich zu binden, so die Verbraucherschützer.

Brief verkündet Preissenkung

Die Verbraucherzentrale Berlin berichtet, dass sich seit Ende 2023 Kunden von Primastrom, Voxenergie und Nowenergy an die Verbraucherzentralen wenden. Sie beschweren sich wegen der Werbeschreiben, heißt es. Im aktuellen Schreiben erwecke die Betreffzeile des Schreibens den Eindruck, dass die Kunden nur ein Formular ausfüllen müssen, um ihre Preise zu senken, so die Verbraucherschützer. Wörtlich heiße es in dem Schreiben: „Erfreuliche Nachrichten: Preissenkung. Zur Einrichtung bitte das Formular auf der Folgeseite ausgefüllt zurücksenden!“ Dass es sich um einen neuen Vertrag handelt, sei aufgrund der Formulierung nicht auf den ersten Blick ersichtlich, kritisieren die Verbraucherschützer.

Tatsächlich seien die beworbenen Preise oft etwas günstiger als im laufenden Vertrag der Kunden. Unerfreulich sei jedoch, „dass sie immer noch mehr als doppelt so hoch sind wie der derzeitige Marktdurchschnitt“. Gleichzeitig gebe es für diese hohen Preise nur eine Garantie für drei Monate bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

