iPhone und Apple Watch: So intelligent haben sie noch nie zusammengearbeitet

Das iPhone 14 Pro und Pro Max wird bekanntlich erstmals mit einem Always-On-Display ausgeliefert. Dies erlaubt beispielsweise das Ablesen von Benachrichtigungen, Uhrzeit oder Widgets, ohne den Bildschirm aufwecken zu müssen. Auf den ersten Blick bedeutet dies, dass dies auf Kosten der Akkulaufzeit geht. Apple hat jedoch neben der eigentlichen Display-Technik, die eine Reduzierung der Wiederholfrequenz auf bis zu 1 Hz erlaubt, einige weitere hilfreiche Features im neuen Smartphone verbaut.

iPhone 14 Pro: Intelligentes Deaktivieren des Always-On-Displays

Bereits kurz nach der Vorstellung des neuen iPhone 14 Pro berichteten Medienvertreter aus dem Steve Jobs Theater über einige hilfreiche Details zum Always-On-Display. Im Hands-On-Bereich nach dem Event wurde schnell klar, dass Apple sich Gedanken zum Stromsparen gemacht hat.

So schaltet sich das „immer“ aktive Display ab, wenn das iPhone 14 Pro mit dem Bildschirm nach unten auf dem Tisch abgelegt wird. Du kannst das Display nicht sehen, warum sollte es also weiterhin aktiv sein? Ähnliches gilt auch dann, wenn das Smartphone in der Hosentasche herumgetragen wird.

Das Always-On-Display des iPhone 14 Pro dunkelt den Bildschirm ab

YouTuber Felix Bahlinger hat in seinem Bericht vom Apple-Event jedoch noch eine weitaus intelligentere Lösung offenbart. Besitzer einer Apple Watch können von der engen Zusammenarbeit mit dem iPhone profitieren. Erkennt die Software, dass sich die Smartwatch vom iPhone 14 Pro entfernt hat, schaltet sich das Always-On-Display ebenfalls ab. Verlässt du also mit der Apple Watch am Handgelenk den Raum, in dem sich dein Smartphone befindet, spart das iPhone Strom, indem es den Bildschirm ausschaltet.

Apple selbst erwähnt dieses Feature bislang nicht auf der Webseite oder in den verfügbaren Support-Dokumenten. Es ist denkbar, dass Apple den U1-Chip in seinen Geräten verwendet, um dies zu ermöglichen. Der für die Ultra-Breitband-Technologie verantwortliche Prozessor kommt etwa in den AirTags oder dem HomePod mini zum Einsatz.