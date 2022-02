iPhone defekt? Apple zeigt dir die Reparaturkosten per App an

Ein gesprungenes Display oder ein schwacher Akku sind ärgerlich – aber noch lange kein Grund, das teure iPhone wegzuwerfen. Denn viele Defekte können von Apple oder einem anderen Servicepartner repariert werden. Doch ob sich das lohnt, hängt von den Kosten der Reparatur ab. Diese waren bisher nur versteckt in Support-Dokumenten zu finden. Doch das hat Apple jetzt geändert.

Apple Support App nennt die Preise

Der einfachste Weg eine Reparatur zu buchen, führt über die Support-App von Apple. Diese kannst du entweder direkt auf dem defekten iPhone oder auf einem anderen Gerät mit derselben Apple-ID starten. In der App kannst du aus einer Liste deiner Geräte das betroffene auswählen. Mit einem Klick auf „Reparaturen und physischer Schaden“ schlägt dir die App eine Reihe von möglichen Defekten vor. Klicke nun auf den zutreffenden Punkt. Bei einigen Defekten, wie etwa einem gesprungenen Display, zeigt dir die App ab sofort die geschätzten Kosten für die Reparatur an. Apple gibt den Preis nur als Schätzung an, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Schäden am Smartphone vorliegen.

Die Apple Support App zeigt jetzt Preise für die iPhone-Reparatur

Was kostet die iPhone-Reparatur?

Wie viel Geld die Reparatur kostet, hängt stark vom Defekt ab. Doch auch welches iPhone Modell du verwendest, spielt eine Rolle. So sind ältere Modelle günstiger in der Reparatur. Zudem kostet eine Reparatur von einem OLED-Display mehr als bei einem IPS Screen.

Für ein gesprungenes Display bei meinem iPhone 12 Pro Max zeigt mir die App einen Preis von 340 Euro an. Viel Geld, doch eine Neuanschaffung desselben Modells würde mich gut 1200 Euro kosten. Für den Austausch der Batterie wird mir bei diesem Modell keine Preisauskunft gegeben.

Anders sieht es bei einem älteren iPhone 11 in meinem Account aus. Hier kostet der Batteriewechsel 75 Euro. Für eine Displayreparatur veranschlagt Apple einen Preis von 209 Euro.

Terminbuchung in der App

Hat man sich für eine Reparatur entschieden, kann man in der Apple Support-App auch gleich einen Termin dafür buchen. Die Reparatur bei Apple oder einem Servicepartner vor Ort hat den Vorteil, dass du meist nur wenige Stunden auf dein Gerät verzichten musst. Bei uns in Bonn schlägt die App 20 verschieden Reparaturpartner im Umkreis von 30 Kilometern vor. Viele davon haben noch am selben Tag Termine frei. Bei anderen muss man telefonisch einen Termin vereinbaren.