iPhone 16 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Lohnt sich das Upgrade?

Wenn Apple seine neuen Smartphones vorstellt, dann ist die Branche in der Regel in heller Aufregung. Denn es gibt bei neuen iPhones häufig viele entscheidende Verbesserungen und oft auch das schon berühmte „One more thing“. Doch in diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Die Begeisterung hält sich an vielen Stellen zurück und die Vorstellung war für einige eine Enttäuschung. Doch sind die Unterschiede zur alten iPhone-15-Familie wirklich so klein?

iPhone-Event im Rückspiegel: Diese Neuheiten solltest du kennen

Design und Display

Gegenüber den Vorgängermodellen sind das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max minimal größer. Das iPhone 16 Pro hat nun ein 6,3-Zoll-Display, während der Max-Model 6,9 Zoll misst. Das sind jeweils 0,2 Zoll mehr als bei den 15er-Modellen. Diese Unterschiede sind zwar nicht dramatisch, könnten dir aber die Wahl zwischen etwas mehr Bildschirmfläche oder der Handlichkeit des iPhone 15 Pro (Max) erschweren.

Das neue Design wirkt frischer, vor allem dank der schmaleren Bildschirmränder und der neuen Kamerasteuerungstaste. Eine echte Veränderung in der Designsprache gibt es allerdings nicht.

Leistung und SoC

Hier trumpft das iPhone 16 Pro (Max) klar auf. Mit dem neuen A18 Pro-Chip bietet es bis zu 20 Prozent bessere Grafikleistung, 15 Prozent mehr Rechenpower und verbesserte KI-Funktionen. Wenn du viel Wert auf Gaming oder anspruchsvolle Apps legst, könnte das einen entscheidenden Vorteil darstellen. Für den Normalnutzer werden die Leistungssteigerungen jedoch nicht zu spüren sein. Dazu gibt es aber ein Upgrade bei der Konnektivität auf Wi-Fi 7. Das sorgt für schnellere Internetgeschwindigkeiten und ist das neueste, was du bekommen kannst.

Apple iPhone 16 Pro Software iOS 18 Prozessor Apple A18 Pro Display 6,3 Zoll, 1.206 x 2.622 Pixel Arbeitsspeicher … interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku … mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 199 g Farbe Gold, Greige, Schwarz, Weiß Einführungspreis iPhone 16 Pro (128 GB): 1199 €, iPhone 16 Pro (256 GB): 1329 €, iPhone 16 Pro (512 GB): 1579 €, iPhone 16 Pro (1000 GB): 1829 € Marktstart September 2024

Fotoqualität

Apple hat die Fotomodule der neuen Reihe zum Teil erheblich aufgewertet. Das iPhone 16 Pro (Max) punktet mit einem neuen 48-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einem verbesserten Teleobjektiv, das nun einen 5-fachen optischen Zoom bietet. Das bedeutet bessere Ultraweitwinkel- und Makrofotos im Vergleich zu den 12 MP des Vorgängermodells. Die Videoaufnahmefähigkeiten sind ebenfalls beeindruckend und bieten Optionen für 4K bei 120 FPS in Dolby Vision. Hier sind also einige tolle Neuerungen dazugekommen, die du auch spüren wirst, wenn du die beiden Modell-Jahrgänge vergleichst.

Apple iPhone 16

Akku und Aufladen

Apple hat die Akkulaufzeit des iPhone 16 Pro und 16 Pro Max weiter verbessert. Für das iPhone 16 Pro Max verspricht Apple bis zu vier Stunden mehr Videowiedergabezeit, vier Stunden erhöhte Videostreaming-Zeit und zehn Stunden längere Audiowiedergabe als es noch beim iPhone 15 Pro Max möglich war. Das iPhone 16 Pro soll im Vergleich zum iPhone 15 Pro auf ähnliche Zahlen blicken. Beim Videostreaming über Netflix, Disney+ und Co. sollen hier fünf Stunden mehr möglich sein.

Auch das Aufladen wurde verbessert, zumindest die drahtlose Version über MagSafe. Nutzt Ihr ein entsprechendes Ladegerät von maximal 30 W, schafft die neueste Generation nun maximal 25 W, statt den bisherigen 15 W.

Apple iPhone 16

Preis und Verfügbarkeit der Apple-Pro-Modelle

Falls du das iPhone 15 Pro (Max) suchst, kannst du es zwar nicht mehr direkt im Apple Store erwerben, findest es aber immer noch bei zahlreichen Online-Händlern. Hier sind die aktuellen Preise der beiden Pro-Familien:

iPhone 16 Pro (128 GB): 1.199 €

iPhone 16 Pro Max (256 GB): 1.449 €

iPhone 15 Pro (256 GB): 1.089 €

iPhone 15 Pro Max (512 GB): 1.444 €

Fazit zum iPhone 16 Pro: Upgrade, oder nicht?

Wenn du bereits im Besitz eines iPhone 15 Pro (Max) bist, gibt es wenig zwingende Gründe für ein Upgrade. Die Neuerungen sind zwar spannend, aber oft nicht revolutionär genug, um einen Wechsel zu rechtfertigen. Solltest du jedoch von einem älteren Modell aufrüsten wollen, lohnt sich der Blick auf die aktuellen iPhone-16-Pro-(Max)-Modelle für ihre zusätzlichen Features und die verbesserte Performance.