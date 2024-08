iPad am Roboter-Arm: Das steckt hinter Apples kurioser Idee

Sowohl Google als auch Amazon haben diverse Geräte im Angebot, die sich für den Einsatz als Smart-Home-Zentrale qualifizieren. Neben dem Nest Hub gibt es diverse Modelle des Echo Show, die um einen Platz in der Küche oder Wohnzimmer buhlen. Bloombergs Mark Gurman beschreibt in einem aktuellen Bericht nun, welche Pläne Apple in diesem Bereich hat. Diese sind der Beschreibung des üblicherweise gut informierten Reporters deutlich ambitionierter als bei der Konkurrenz. Beim iPhone-Hersteller dreht sich alles um ein iPad-ähnliches Display, das an einem Roboter-Arm befestigt sein soll.

Roboter-iPad als Steuerzentrale fürs Smart Home

Gurman schreibt, dass bei Apple mittlerweile mehrere Hundert Angestellte mit der Entwicklung der neuartigen Hardware beschäftigt sind. Laut dem Bericht soll der dünne Arm es erlauben, dass der Bildschirm um 360 Grad rotieren kann. Das Display, welches einem iPad ähnelt, soll sich außerdem selbstständig nach oben und unten neigen können. Diese Beschreibung erinnert damit entfernt an den iMac G4.

Apple visiert damit den Smart-Home-Markt an, soll aber dank einer integrierten Kamera für Videokonferenzen aber auch bestens für die Arbeit geeignet sein. Natürlich ist auch Apple Intelligence mit an Bord. Diese Technik ist in diesem Jahr erstmals in iPhone, iPad und Mac zu finden. Das Projekt mit dem internen Codenamen J595 hatte laut Gurman schon im Jahr 2022 grünes Licht durch Apples Management erhalten. Erst vor einigen Monaten soll die Entwicklung Fahrt aufgenommen haben.

Dank der integrierten AI soll die neuartige Smart-Home-Zentrale mit beweglichem Display und Kamera auf deine Sprachbefehle hören. So könnte es etwa in der Lage sein, sich nach einem „Schau mich an“ in deine Richtung zu bewegen. Es könnte aber auch mehrere Stimmen unterscheiden, auf die sich die Kamera dann fokussiert. Die aktuellen Modelle, die Apple derzeit testet, benutzen eine modifizierte Version von iPadOS.

Veröffentlichung erst in Jahren

Bis zur Vorstellung des iPad-ähnlichen Geräts soll es aber noch etwas dauern. Dem Bericht zufolge plant Apple die Präsentation für 2026 oder 2027. Bis dahin soll auch der Preis für die Hardware auf rund 1.000 US-Dollar fallen. In der Zeit bis zur Vorstellung können sich aber noch viele Details verändern.

Intern gibt es laut Gurman Stimmen, die sich fragen, ob Apple ein weiteres Gerät benötigt, das auf dem iPad basiert. Das Unternehmen konnte bislang mit seinen Smart-Home-Produkten keinen großen Durchbruch erreichen. Sowohl die HomePods als auch Apple TV verkaufen sich nicht so gut, wie die Konkurrenz.