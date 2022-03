iPad Air 5: Nutzer beschreiben neues Apple-Tablet als Rückschritt

Auf den ersten Blick ähnelt das iPad Air 5 dem Vorgänger in allen Details. Nur im Inneren hat Apple dem neuesten Tablet diverse Updates spendiert. Glaubt man ersten Nutzerberichten, fällt jedoch auch der Unterschied am Äußeren bei der normalen Nutzung angeblich schnell auf. Wie iMore in Berufung auf eine lange Unterhaltung bei Reddit beschreibt, soll insbesondere die Qualität des Gehäuses im Vergleich zum iPad Air 4 gelitten haben. So sollen Unterschiede bei der Aluminium-Hülle deutlich spürbar sein.

iPad Air 5: Kritik am neuen Mittelklasse-Tablet

Den Anfang machte die Beschreibung des Nutzers mezzox33142, der zwei blaue Exemplare des iPad Air 5 erhalten hatte und diese direkt mit dem Vorgängermodell vergleichen konnte. „Wenn man das Gerät hält, kann man den Akku fast durch die Rückseite spüren“, so die Erklärung. Gleichzeitig könne man ein Knarren hören, wenn man es in die Hände nimmt.

In den folgenden Antworten auf diese Erklärung folgen dann weitere Erfahrungsberichte, die ähnlich klingen. Glaubt man diesen, besteht das Gehäuse des neuen Tablets offenbar aus dünnerem Material. Ein anderer Anwender beschreibt, dass man die Rückseite des Gehäuses leicht eindrücken kann und man dabei ein verschwommenes Display sieht. Beim Drücken soll man dann auch den Akku spüren können.

Bislang gibt es noch keinen Teardown des neuen iPad Air 5. Daher ist es aktuell unbekannt, ob oder was sich am Gehäuse und dem Inneren genau geändert hat.

Gespaltene Meinung der Nutzer

Diverse andere Nutzer in derselben Unterhaltung konnten hingegen keine Unterschiede feststellen. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, solltest du dir vor einem potenziellen Kauf das neue Tablet zunächst im Laden persönlich anschauen.

Im Inneren des neuen iPad Air 5 arbeitet Apples M1-Chip, der auf Wunsch auch mit einem 5G-Modem geordert werden kann. In der Front ist außerdem eine neue 12-Megapixel-Kamera zu finden, die Apples Center Stage unterstützt. Am Design gab es keine Änderungen.