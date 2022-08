iPad 2022: So soll Apples nächstes Einsteiger-Tablet aussehen

Das mittlerweile in der neunten Generation verfügbare iPad kommt trotz der Änderungen beim teureren Pro, Air und mini weiterhin im altbekannten Design daher. Mit der Vorstellung des iPad der 10. Generation könnte sich dies noch im Jahr 2022 ändern. Nun gezeigte CAD-Zeichnungen, die von MySmartPrice veröffentlicht wurden, offenbaren ein neues Gehäuse. Unmissverständlich ist die Design-Sprache, die an die anderen Tablet-Geschwister erinnert. Die flachen Kanten machen klar, dass es sich weiterhin um ein iPad handelt.

iPad 2022: 10. Generation erscheint im neuen Gewand

Wer bereits das iPad mini, Air oder Pro kennt, dürfte beim neuen Design des iPad 2022 keine großen Überraschungen feststellen. Der größte offensichtliche Unterschied ist das weitere Vorhandensein der runden Hometaste unterhalb des Displays. Daher sind auch die Ränder rund um den Bildschirm etwas breiter als bei den teureren Apple–Tablets.

Die Maße des iPad 2022 betragen laut dem Bericht 248,62 x 179,50 x 6,98 mm. Damit ist es zwar breiter als das iPad 9. Generation (250,6 x 174,1 x 7,5 mm), aber etwas dünner. Genaue Angaben zur Display-Diagonale macht die Seite jedoch nicht. Man vermutet lediglich ein 10,5- oder 10,9-Zoll-Display.

So soll die Ober- und Unterseite beziehungsweise Front- und Rückseite des iPad 2022 angeblich aussehen

Auf der Rückseite ist eine einzelne Kamera mit einem Blitz zu sehen. Beide sind in einem kleinen Buckel untergebracht. Das Apple-Logo darf natürlich auch nicht fehlen.

Adios 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Die Verbindung zwischen Front und Rückseite ist ein flacher Rahmen, den wir – wie bereits erwähnt – seit dem iPad Pro 2018 oder auch dem iPhone 12 kennen. Der Rahmen des iPad 2022 offenbart vier Öffnungen für die Lautsprecher; wie viele hier genau im Inneren stecken, ist jedoch noch unbekannt. Der Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinke ist offenbar nicht mehr möglich.

An der Unterseite ist außerdem die bekannte Aussparung für den Anschluss eines Kabels zu finden. Aktuelle Berichte sprechen davon, dass auch das reguläre iPad im Jahr 2022 mit USB-C ausgestattet wird. Aus den CAD-Zeichnungen wird dies jedoch nicht eindeutig erkenntlich. Etwas überraschend ist das Vorhandensein einer weiteren Taste an der Oberseite. Diese beherbergt beim iPad mini und iPad Air den Touch-ID-Sensor. An der rechten Seite sind die Tasten für die Lautstärkeregelung zu finden.

Basierend auf den CAD-Zeichnungen sind auch schon erste Mockups auf Twitter zu finden, die besser zeigen wie das Tablet aussehen könnte:

Zu den weiteren technischen Daten macht der Bericht keine Angaben. Wir erwarten aber den Einsatz von Apples A14-Chip, der schon im iPhone 12 und dem iPad Air (4. Generation) zu finden war. Hier war außerdem ein 5G-Chip mit an Bord.